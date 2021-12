Alimenti che fanno dimagrire, la scoperta incredibile per perdere peso

Un metodo efficace per perdere peso è quello di scegliere alimenti a calorie negative, cosa vuol dire? Ora ve lo spieghiamo

Le diete caratterizzano la vita di chi vuole perdere peso, tuttavia esiste un’altro sistema anche migliore. Si tratta di seguire un’alimentazione di un certo tipo, che predilige alimenti che hanno un saldo calorico negativo. Questo significa che questi alimenti richiedono più calorie per essere digeriti, di quelle che lasciano. Spengono anche la fame e la voglia di cibo e contengono molte fibre.

Alimenti a saldo negativo per dimagrire

Questi alimenti aiutano quindi a dimagrire se inseriti nella propria dieta in modo costante. Alcuni di questi cibi sono, le mele che contengono 30 vitamine e oligoelementi e sono composte sopratutto di acqua.

Ogni 100 grammi hanno 60 calorie. Ci sono poi i pomodori che sono anch’essi composti per la maggior parte di acqua. Contiene poi molte vitamine e hanno pochissime calorie, solamente 18 per ogni 100 grammi.

La Lattuga poi è un’altro alimento molto poco calorico, infatti contiene 14 calorie per 100 grammi. Si tratta pertanto di una delle migliori verdure per chi ha intenzione di dimagrire. Ha talmente tante fibre che gonfia l’intestino stimolando la digestione. Le carote poi sono un’altro alimento utile a dimagrire. Contengono 29 calorie per 100 grami.

Sono ottime alleate anche della vista. Il cavolfiore è un’altra verdura molto sana e utile per perdere peso. Ha moltissime fibre ed è povero di calorie. In 100 grammi ci sono solo 30 calorie. Il limone si aggiunge alla lista degli alimenti che aiutano a dimagrire grazie alle poche calorie che ha. Inoltre è composto per metà di vitamina C e aiuta molto con il raffreddore rafforzando il sistema immunitario.

L’anguria è il frutto dell’estate, è composto dal 95% di acqua e pertanto ha un bassissimo apporto calorico. 100 grammi contengono 25 o 30 calorie. Aiuta poi a drenare e purificare i reni.

I mandarini sono sullo stesso piano, ipocalorici e sani proteggono dall’obesità e hanno poche calorie. Le arance sono succose e considerate le migliori fonti di vitamina C da sempre. Hanno 45 calorie per ogni 100 grammi. Le zucchine sono verdure facilmente digeribili e contengono solo 15 calorie per ogni 100 grammi.

I fagioli verdi sono poveri di calorie e abbassano anche il colesterolo mantenendo la glicemia in equilibrio. Il cetriolo contiene molta acqua e quindi è un prodotto dimagrante sano e anche rinfrescante. Ha solo 12 calorie per ogni 100 grammi. Anche il pompelmo ha poche calorie e copre il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Il sedano è l’ultimo alimento della lista, 20 calorie per 100 grammi ed è un antistress naturale.