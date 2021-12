“Stanno venendo con la camicia di forza per internarmi” Ambra Lombardo, pose suggestive nel luogo più curioso – FOTO

Ambra Lombardo, la bellissima modella sceglie il luogo più curioso della casa per azzardare delle pose evocative. Semplicemente perfetta.

Bellissima, una gioia per gli occhi. Perfezione cromatica e lineamenti disegnati come un’opera d’arte… Ambra Lombardo è la sintesi di tutto questo. La modella sicula in questi giorni si trova nella sua terra d’origine dove tra panorami mozzafiato e natura incontaminata, permette al suo nutrito gruppo di followers – proveniente da tutta Italia – di ammirare la sua Sicilia.

Foto dove lei diviene spesso la protagonista assoluta con la sua eleganza ed una bellezza che le permette di poter indossare qualsiasi abito. Nel suo ultimo post è molto sportiva: la mise super attillata fa vedere tutto. I fans sono pazzi di lei. Qualcuno dopo aver visto la foto confessa: “Stanno venendo con la camicia di forza per internarmi”.

Ambra Lombardo, bellezza illegale nel luogo più improbabile di casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Gf Vip”, la concorrente ha un crollo in diretta: “Il giorno più brutto della mia vita”. Signorini è in lacrime

In versione total white, Ambra si trova a casa a Noto – Siracusa – in cucina mentre si diletta in una serie di pose che lasciano ammirare tutta la sua splendida fisicità. Le foto che compongono il set sono tre e riprese dal basso. La modella è posizionata di tre quarti, sorride, gioca con i capelli… immagini che trasmettono anche un clima di assoluto relax.

Molti hanno notato – ed apprezzato, si intende – il completo composto da leggings e top a maniche lunghe bianco ottico. Un accostamento audace con i suoi capelli neri. Pioggia di commenti, a parte il fan che ha ammesso di essere impazzito a causa della visione, altri sono meno ironici e palesano l’interesse in maniera – per così dire – tradizionale, quindi con copiosi commenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Francesco Totti sgancia la bomba su Ilary Blasi: “Ha dei seri problemi…”. Il VIDEO da brividi

Tra cui questo: “Che meraviglia che sei tesoro hai un corpo favoloso sei bellissima tutta bacio immenso sei un amore 🔥❤️😍😙😙😙🌼🌹” gli utenti si perdono dietro questo splendore Made in Sicily. Ogni scatto suscita forti, intense palpitazioni.