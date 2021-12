“Amici”, quando inizierà il finale e quali sono le novità, i dettagli

Tutte le novità su “Amici”, ecco quando inizierà il serale del talent più seguito dai telespettatori italiani

“Amici” è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano, il talent di musica e ballo che Maria De Filippi ha reso unico e inimitabile. Sono tanti gli allievi che dopo aver partecipato alla trasmissione sono riusciti a farsi strada nel mondo dello spettacolo con talento e intraprendenza.

Il serale sta per arrivare, non ci resta quindi che scoprire tutti i dettagli dell’edizione in corso che sta ottenendo, come sempre, ottimi risultati.

“Amici”, tutti i dettagli sul serale

Manca sempre meno al serale di “Amici” che secondo quanto riporta UominiedonneClassicoeOver potrebbe iniziare intorno al 19 marzo. Inoltre, spuntano altri dettagli riguardo alle modalità del fase finale del programma.

A quanto pare Maria De Filippi avrebbe deciso di seguire la stessa organizzazione dell’anno scorso, vale a dire la divisione degli alunni in tre squadre e ognuna sarà composta da una coppia di professori.

Gli insegnanti potrebbero essere divisi in questo modo: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

Le possibili squadre potrebbero essere: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con Nicol, Rea, LDA, Elena, Luigi per il canto e per il ballo Carola, Cristiano e Cosmary; Todaro e Pettinelli potrebbero seguire Albe e Crytical per il canto e Serena, Mattia e Christian per il ballo. Infine, nella squadra Cuccarini e Peparini ci sarebbero Dario, Aisha, Alex e Sissi.

Le informazioni dettagliate non tarderanno ad arrivare, il pubblico non vede l’ora di scoprire chi arriverà al serale e chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria finale. E voi fan di “Amici” avete già in mente un possibile vincitore? Non ci resta che attendere per avere altre notizie al riguardo, il talent ancora una volta si sta rivelando un successo.