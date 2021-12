“Ballando Con Le Stelle” nasce una nuova coppia: un amore intricato. I dettagli della passione

La coppia vincitrice dell’ultima edizione di ”Ballando con l stelle” sta facendo sognare i fans anche una volta terminato il programma. Ecco perché…

Arisa e Vito Coppola sono stati i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di ”Ballando con le stelle”, hanno vinto il programma convincendo tutti i telespettatori grazie al talento della cantante ma anche al feeling tra i due.

Al termine della trasmissione moltissimi fans si sono chiesti se il loro rapporto sia sfociato in qualcosa di più intenso rispetto a quello che può esserci tra un’allieva e un maestro.

Ecco la risposta che ha sorpreso tutti!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Ti prego sposiamoci” Annalisa, la minigonna è al limite: stacco di cosce mai visto! La FOTO è solo per maggiorenni

Arisa e Vito Coppola: la verità sul loro rapporto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

E’ stato Vito Coppola a dare una definizione al legame che c’è tra lui e la cantante Arisa, attraverso un’intervista a ”Fanpage”, ha rivelato: “In cosa si evolverà non lo sappiamo nemmeno noi. Ci siamo detti: ‘Viviamoci, quello che verrà verrà’”.

Parole che lasciano presagire possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia ma i due non vogliono fare passi affrettati.

Il ballerino ha, infatti, proseguito: “Una cosa che non piace a entrambi, è voler definire per forza il rapporto. Nonostante lì dentro ci siamo vissuti tutti i giorni per tre mesi, è comunque poco il tempo che ci conosciamo. Abbiamo bisogno di viverci un po’ di più, di capire come sarà anche quando non staremo insieme”.

Questo vorrebbe dire che la storia travagliata tra Arisa e il suo fidanzato Andrea Di Cesare è giunta definitivamente al capolinea e per lei si aprono le porte di un nuovo inizio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Beato lui con questa fidanzata”, Francesca Verdini sguardo incantevole e labbra perfette: panorama mozzafiato – FOTO

Che sia amore o no Arisa “ha ritrovato il piacere di guardarsi allo specchio, la consapevolezza di piacere agli altri e la voglia di volersi più bene”, e questo non può che essere positivo.