Barbara d’Urso tradita dal suo stesso figlio, anche lui ha preferito un’altra

Barbara d’Urso è stata abbandonata dal suo stesso figlio? Anche lui si è allontanato da lei e ha preferito un’altra.

Barbara d’Urso non ha certo bisogno di presentazioni. Della showgirl più famosa di Canale 5 sappiamo tutto: nata a Napoli il 7 maggio del 1957, Barbara ha debuttato in tv a fine anni ’70 e in poco tempo è riuscita ad affermarsi nel mondo della televisione come poche altre colleghe hanno saputo fare in passato. Si conosce meno, purtroppo, la sua vita privata. Oggi però vi raccontiamo qualche dettaglio!

Barbara d’Urso, cosa sappiamo sul figlio Emanuele

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Harry e Meghan, Natale movimentato: il gesto clamoroso catalizza l’attenzione di tutto il mondo

Barbara d’Urso non è solo un’ottima attrice e conduttrice televisiva, ma anche una giornalista! La showgirl infatti, pare sia iscritta regolarmente all’albo dei giornalisti italiani, e negli anni ’90 nonostante la carriera in tv ha lavorato anche per alcuni settimanali e mensili scritti. Il motivo per cui tanti ignorano questo dettaglio è molto semplice e assolutamente giustificabile: la d’Urso dal 2003 lavora solo in televisione.

Forse non tutti si ricordano di loro, ma Barbara d’Urso ha due figli! Si chiamano Giammauro ed Emanuele, e sono nati entrambi dalla storia d’amore che la presentatrice ha vissuto con Mauro Berardi. Storia che, purtroppo, si è conclusa in malo modo e nel settembre 2002 Barbara si è sposata con Michele Carfora, da cui però ha divorziato nel 2008. I suoi figli sembrano comunque due uomini felici, in particolare modo Emanuele che, nato nel 1988, quest’anno ha compiuto 33 anni. L’uomo è diventato discretamente famoso quando si è scoperto della sua relazione con la modella Andrea Lethoska, poi sostituita dalla cantante Bianca Atzei. Oggi lavora come fotografo e videomaker professionista, coltivando una carriera che gli permette spesso di girare per il mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Domenica In”, fermata Mara Venier: il motivo della sospensione

Ultimamente Emanuele ha lavorato come produttore al programma “Discovering Simo” su Real Time, assegnato alla conduzione di Simona Ventura. L’accoppiata di Simone con la rivale di sua madre non ha lasciato indifferenti i fans, che si sono chiesti come mai il figlio avesse deciso di dedicare le sue prestazioni ad un’altra donna. Il motivo è molto semplice: Emanuele fa parte della casa di produzione Addictive Ideas, la stessa che ha ideato il programma per la Ventura.