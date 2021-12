Benedetta Parodi ed il consorte si lasciano andare nella terra di Babbo Natale. Le immagini diventano virali in un attimo

Natale in Lapponia per Benedetta Parodi e tutta la sua bella famiglia. Lei, insieme al marito Fabio Caressa ed i loro tre figli Matilde, Eleonora e Diego, è volata direttamente nella terra di Babbo Natale per queste feste.

Questa è, infatti, una delle poche mete rimaste accessibili dopo la nuova stretta per via della pandemia e così armati di tanto entusiasmo ed equipaggiamento contro il freddo, la star dei fornelli in tv ed i suoi hanno scelto di trascorrere un Natale diverso.

Inconvenienti a parte, come l’auto a noleggio non adatta a trasportare 5 persone più i bagagli e la struttura ricettiva che li ha lasciati da soli alla ricerca dei loro bungalow, a meno 15 gradi, l’avventura è davvero da favola ed i consorti si sono anche lasciati andare.

Benedetta Parodi e gli apprezzamenti di Caressa nella neve: il VIDEO

