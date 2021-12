Un pensionato di 81 anni è stato ucciso a colpi di pistola questa mattina a Monserrato, in provincia di Cagliari, al culmine di una lite per questioni di vicinato.

Prima la lite per questioni di vicinato, poi gli spari. Questa la tragedia consumatasi questa mattina a Monserrato, in provincia di Cagliari, dove un pensionato di 81 anni è stato ucciso a colpi di pistola. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un vicino di casa, un 76enne, al culmine di una discussione con la vittima. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e la Polizia di Stato. Gli agenti hanno fermato il presunto assassino ed ora stanno indagando sul delitto.

Cagliari, lite tra condomini culmina nel sangue: pensionato ucciso a colpi di pistola

Omicidio questa mattina, martedì 28 dicembre, a Monserrato, comune in provincia di Cagliari. Un pensionato di 81 anni è stato freddato a colpi d’arma da fuoco in via Agricola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Colto da un malore: padre 42enne muore nel giorno di Santo Stefano

La vittima, secondo le prime informazioni, come riportano alcuni quotidiani locali e la redazione di Fanpage, avrebbe ingaggiato un’accesa lite con un vicino di casa, un pensionato di 76 anni. La discussione sarebbe presto degenerata e quest’ultimo avrebbe estratto una pistola esplodendo alcuni colpi che hanno raggiunto l’81enne.

Immediato l’intervento dello staff medico del 118 che, purtroppo, una volta giunto sul posto, non ha potuto far altro che appurare il decesso della vittima. Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia che hanno fermato il 76enne, ritenuto responsabile del delitto. Sul posto, per i rilievi, anche la Scientifica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Travolto da un’auto nella notte: morto un uomo di 36 anni

Ora gli inquirenti stanno cercando di determinare la dinamica dell’omicidio e risalire al movente. Dai primi riscontri, riporta Fanpage, pare che i due pensionati abbiano discusso per via di una questione di vicinato che ormai andava avanti da tempo. Non è chiaro se la lite sia legata al pagamento di un canone di locazione.

Sotto choc i residenti nel quartiere dove si è consumato il delitto e l’intera comunità del comune nel Cagliaritano.