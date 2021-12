La showgirl dopo il Bormio ora di trova in Trentino con la sua famiglia e Ignazio, le foto la raccontano serena e piena di fascino estremo.

Il 31 ottobre scorso lei ed il suo Ignazio hanno festeggiato i primi quattro anni di amore insieme che hanno trascorso ad Amsterdam. Tanti i progetti che li stanno coinvolgendo insieme, prima la ristrutturazione della casa dove sono andati a convivere e poi la conduzione di “Ex on the beach”, il format andato in onda su MTV.

Sono inseparabili e anche moltissime collaborazioni per case di moda, abbigliamento soprattutto, li vede uniti come coppia. Però per queste feste di Natale, come ogni anno da un po’ di tempo, Cecilia Rodriguez ed il fidanzato hanno deciso di trascorrerlo in Trentino con la famiglia di lei al completo. Vediamo le foto che la showgirl ha postato direttamente ieri dallo chalet di montagna dove si trova da qualche giorno.

Cecilia Rodriguez gioca sporco, il suo lato B fa sognare

“Sempre detto che sei la più bella della famiglia!!!”, “Hai un fotografo di eccezione sei bellissima ❤️”, “Il panorama più bello sei tu😍”, “Spettacolo sovrumano”.

A cosa si riferiscono questi commenti? All’ultimo post doppio postato da Cecilia nella sua pagina Instagram dove conta 4,5 milioni di follower. In questi ultimi giorni lei e la sorella stanno condividendo due piccoli chalet in montagna per mantenere ciascuna la loro intimità di coppia ma ogni momento è buono per stare unite o fare qualche piccola passeggiata sulla neve.

I due giovani piccioncini in un momento libero per stare insieme sono usciti per perlustrare la zona armati di doposci e giubbotti pesanti, ma hanno anche trovato il tempo per scattarsi qualche foto nella splendida cornice innevata che li circondava.

Cecilia si appoggia dolcemente ad una staccionata di legno e mostra un fisico leggiadro con curve pazzesche evidenziate da leggings di simil pelle termica molto aderenti al corpo ed un maglione nero collo alto che nonostante il volume pomposo ne evidenzia il punto vita esile. 49mila like per lei in poche ore, semplicemente divina.