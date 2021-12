Un particolare non è passato inosservato su Charlotte Casiraghi, al Principato non ci sono più dubbi, sono tutti senza parole.

Charlotte Casiraghi, secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, è una delle donne più belle ed apprezzate al mondo. Quest’anno ha vinto il titolo di Reginetta di bellezza 2021, classificandosi prima alla Royal Girls, sbaragliando tutta la concorrenza mondiale.

Charlotte è sempre sotto i riflettori, quello che fa gola al gossip, oltre alla sua bellezza naturale e al suo lignaggio è anche la sua vita privata. Un particolare non è passato inosservato ed ora in Principato non si parla d’altro.

La somiglianza è impressionante, è davvero uguale alla madre

Tutto il Principato è stupito dalla somiglianza tra Charlotte e suo figlio Raphael, non ci sono più dubbi, sono due gocce d’acqua. Il bambino è il primogenito della principessa, l’ultima volta che è stato visto in pubblico era il 19 novembre 2021, nel giorno della festa nazionale monegasca.

In quel giorno furono scattate diverse foto, la famiglia era riunita ma l’assenza di Charlene si è fatta sentire, la moglie del principe Alberto è ancora in Sudafrica per motivi personali e di salute. Raphael ha soli 8 anni, un piccolo ometto che presenzia con i cugini a tutte le questioni ufficiali della famiglia e del Principato, a tratti è sembrato un po’ annoiato ma poi ha mostrato alcuni sorrisi spinto anche da mamma Charlotte.

Ovviamente la somiglianza con la madre non è passata inosservata, entrambi con i capelli castani, gli occhi chiari e i tratti del viso molto delicati.

Tutti gli occhi durante la festa erano puntati sul piccolo Raphael, così piccolo ma già così elegante e raffinato nei modi, la famiglia è molto fiero di lui, è un piccolo ometto che da grande farà grandi cose per il Principato ed il suo popolo.

Mamma Charlotte è molto fiera dei suoi bambini, è certa che in futuro saranno dei perfetti principi per il Principato.