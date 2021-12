I cocktail più costosi del mondo, il più caro supera i 15 mila euro

I cocktail possono essere una vera fonte di guadagno, nel mondo ne esistono alcuni che costano cifre astronomiche

Molte persone ritengono che concedersi un buon cocktail sia un privilegio di pochi. In realtà ci sono ottimi cocktail a buon mercato, ma i migliori in assoluto costano più di qualche euro. Esiste una vera e propria classifica stilata da esperti finanziari che hanno raggruppato i cocktail più costosi al mondo. Si parla di cifre a tre zeri.

I cocktail più costosi al mondo

Scopriamo quali sono i cocktail più costosi al mondo che si possono permettere solo poche persone. Cominciamo dal terzo posto con il Salvatore’s Legacy, un cocktail che costa bene 6.200 euro ed è servito dal Playboy Club di Mayfair a Londra.

Contiene cognac Clos de Griffier Vieux del 1778, liquore Kummel 1770, due gocce di bitter Angostura e il Dubb Orange Curacao del 1860. Tutti ingredienti rari e costosi. Al secondo posto abbiamo invece il cocktail Ono che viene servito all’XS Nightclub di Las Vegas e costa 8.880 euro.

All’interno contiene Charles Heidsieck Champagne Charlie 1981 e Louis XIII de Remy Martin Black Pearl cognac. Pare che sia servito con un paio di gemelli in argento e una collana in oro bianco 18 carati. Arriviamo quindi al primo posto con il Diamonds Are Forever cocktail. Viene preparato in uno degli Hotel più lussuosi del mondo, il The Ritz-Carlton di Tokyo e costa 20.000 euro.

Gli ingredienti che si trovano al suo interno cono, vodka Grey Goose, lime e un diamante da 14.000 euro. Semplice ma d’effetto non c’è dubbio. Insomma al mondo ci sono cocktail che possono arrivare a costare 20.000 euro, una cifra che per molti è considerata non alta ma inarrivabile.

Specialmente se si tratta di spenderla in un cocktail, seppur abbia un diamante all’interno. Molti sono disposti anche a spendere una tale cifra per un’ottima cena in uno dei migliori ristoranti al mondo, ma sono davvero così tante invece le persone che li spenderebbero in un cocktail?

La risposta probabilmente è no. D’altronde sono 100 le persone più ricche al mondo, con il primo posto che va a Jeff Bezos di Amazon con 131 miliardi di patrimonio. Sono persone come lui e come Bill Gates forse potrebbero concedersi un cocktail del genere. In ogni caso solamente milionari e miliardari.