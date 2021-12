Alba Parietti ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi irresistibile. Il mix della mise mozzafiato e della posa rovente è da infarto.

Curve stratosferiche, sguardo magnetico, fascino ipnotico. Alba Parietti non smette mai di stupire con la sua bellezza eterna. Per la showgirl e conduttrice il tempo sembra essersi fermato, continuando a lasciare il pubblico senza fiato con il suo charme e il suo fisico incredibile.

Nata 60 anni fa a Torino, il suo volto è diventato conosciuto nel tempo nel settore dello spettacolo: il suo esordio risale al mondo del teatro, per poi approdare a Miss Italia e di seguito in innumerevoli pellicole.

Negli anni ha poi preso parte come conduttrice e opinionista in molti programmi per poi raggiungere anche un grande seguito sul web, in particolare su Instagram dove è seguita da ben 467 mila follower.

Il suo feed è un tripudio di scatti irresistibili in cui si mostra sempre bellissima. L’ultimo apparso sulla sua gallery ha alzato la temperatura del web.

Alba Parietti irresistibile: posa e mise roventi, fan in estasi

