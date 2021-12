Per un attimo si è spento il sorriso di Diana Del Bufalo, la cantante, presentatrice, attrice ed influencer tanto amata dagli italiani. Cerca conforto nei fan che l’aiutano come possono, ma cosa succede?

Diana Del Bufalo è una ragazza di 31 anni di origine romana, entra a far parte del mondo dello spettacolo grazie ad una sua dote naturale, la voce, che la porta a partecipare al talent show su Canale 5, “Amici” condotto da Maria De Filippi.

La cantante però è figlia d’arte, sua madre è Ornella Pratesi, soprano lirico e suo padre è Dario del Bufalo, architetto e docente universitario. Diana è un personaggio molto amato, il suo carattere leggero, il suo sorriso, i suoi pianti, le sue perle di saggezza, riempiono le giornate a milioni di fan.

Negli anni Diana ha cercato sempre di fare meglio, l’apprezziamo in televisione come presentatrice ed attrice sul grande schermo, è una vera influencer anche su Instagram ed è una fervida sostenitrice del green e dell’ambiente, ragion per cui ha scelto di essere vegetariana.

L’attrice è una persona molto positiva, cerca di vedere il bello in ogni cosa che c’è, non ha mai nascosto il fatto che vada periodicamente da uno psicologo per scaricarsi del malessere accumulato in questi anni. A causa della rottura con il conduttore ed attore Paolo Ruffini, ha molto sofferto, dal 2019 sembra aver ritrovato la serenità con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, ex concorrente del “Grande Fratello 11”.

Diana Del Bufalo, la fregatura in un pacchetto di chips

Chi conosce Diana sa quanto sia innamorata del cibo, se fosse per lei mangerebbe a tutte le ore in tutti i posti. Su Tik Tok è diventato virale un suo video, l’attrice rimane delusa dalla brutta sorpresa in un pacchetto di chips.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Troppe emozioni”, Emma condivide la gioia più grande: “Il ritorno”

Diana, sostenitrice del mangiar sano (il più delle volte) e dei prodotti bio, pensava che stesse mangiando delle chips di ceci biologici, il gusto troppo saporito l’hanno incuriosita ed è andata a leggere l’etichetta, con sua sorpresa e delusione ha scoperto che le chips fossero fritte.

Il suo volto parla da solo, l’attrice cerca conforto nei fan che le alleggeriscono i sensi di colpa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elisa Isoardi racconta il tumore, non lo aveva mai detto a nessuno: è stato orribile

“Ma che te frega, pensa a magnà” scrive qualcuno, “Suvvia Diana, la dieta si fa a gennaio” risponde qualche altro per aiutare il morale dall’attrice.