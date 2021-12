Elisa Isoardi ha avuto un tumore alle corde vocali. Dopo tanto tempo di silenzio la conduttrice ha raccontato tutto ai giornalisti.

Ormai tutti conosciamo Elisa Isoardi, la conduttrice televisiva che ha condotto Linea Verde, Uno mattina e addirittura La prova del cuoco, sostituendo Antonella Clerici dopo anni di dominio della bionda al programma di cucina. Dopo che La prova del cuoco ha chiuso definitivamente i battenti, l’anno scorso, Elisa Isoardi si è buttata sui reality partecipando a L’isola dei famosi e a Ballando con le Stelle. Tra un programma e l’altro la showgirl ha vissuto un momento davvero spaventoso, e lo ha raccontato ai giornalisti.

Elisa Isoardi e il tumore alle corde vocali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Sembrate sorelle” Ambra Angiolini, un incanto con il suo grande amore – VIDEO

Elisa Isoardi ha raccontato durante un’intervista a DiPiù il momento difficile che ha affrontato quando, durante il periodo in cui conduceva Uno mattina, ha scoperto di avere un tumore alle corde vocali. Per risolvere il problema senza complicazioni è stato necessario un intervento chirurgico d’urgenza, ed Elisa ha raccontato: “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce”.

Ma anche dopo l’intervento tanti problemi hanno continuato a darle fastidio, e il percorso di riabilitazione è stato lungo e difficile. Elisa è dovuta restare in silenzio per giorni prima di poter tornare a usare le corde vocali: “Sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l’operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali” ha raccontato lei stessa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Sabrina Salerno tutta di rosso sotto l’albero: “Verrei lì con te”. La FOTO sconvolge i fan

Certo che, dopo l’aver avuto una relazione con Matteo Salvini, qualsiasi altra sfortuna deve sembrare una passeggiata. Oggi Elisa sta bene e parla e canta in libertà, senza nessun problema, e noi non potremmo esserne più felici!