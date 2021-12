“Ma non hai freddo? Copriti” Elisabetta Canalis, anche sulla neve è puro spettacolo – le FOTO causano bollori ingestibili

Elisabetta Canalis, la conduttrice ammalia ancora il web con foto che scaldano il cuore: “Ma non hai freddo? Copriti” urla il web.

In questo periodo tra le tendenze social c’è lei, Elisabetta Canalis. La conduttrice di origini sarde è da sempre molto apprezzata dal pubblico, fin dai suoi esordi sul bancone di “Striscia la Notizia”. Oggi Elisabetta, anche se ha creato una famiglia in America non ha dimenticato i suoi sostenitori e quindi i post – anche i più bollenti – sono a loro dedicati.

Ci riferiamo soprattutto al video in lingerie – per il noto brand, Intimissimi – che ha letteralmente fatto il giro del web e ancora oggi, quel video è tra i più cliccati. Tenore diverso le ultime sue foto, la Ely si trova in Italia – dove ultimamente vanta numerosi progetti lavorativi – e precisamente sulla neve. Un dettaglio non è passato inosservato.

Elisabetta Canalis, temperature bollenti anche sulla neve: il dettaglio non è sfuggito

