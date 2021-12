Fabrizio Frizzi, la verità di cui nessuno parla: le dichiarazioni della donna che sospettava del conduttore sono sconvolgenti

La generosità di Fabrizio Frizzi era sicuramente la dote che maggiormente risaltava del noto conduttore. Quest’ultimo, scomparso il 26 marzo 2018, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi fan, che ogni sera erano soliti sintonizzarsi su Rai 1 per seguire l’appuntamento con “L’Eredità”.

Moltissime le persone che Frizzi ha conosciuto e alle quali ha lasciato un’impressione indubbiamente positiva di sé. In particolare, i telespettatori ricordano Fabrizio proprio in virtù di un gesto clamoroso, che il presentatore compì a beneficio di una donna. I sospetti, che all’epoca caddero su di lui, si rivelarono più che fondati.

Fabrizio Frizzi, la verità di cui nessuno parla: confermati i sospetti sul conduttore

Tra gli svariati gesti di solidarietà che Fabrizio ha compiuto nel corso della sua vita, uno in particolare era rimbalzato sulle pagine di tutti i giornali: il trapianto di midollo osseo a cui Frizzi si sottopose negli anni 2000. La notizia era stata lanciata da Romina Power, che all’epoca conduceva una trasmissione proprio insieme al presentatore scomparso: “Fabrizio questa sera non c’è, ha fatto qualcosa di molto importante per qualcuno“.

La bambina che beneficiò del trapianto di midollo è Valeria Favorito, la siciliana che ad oggi ha 30 anni e che non ha mancato, in più di un’occasione, di dimostrare la propria riconoscenza nei confronti di Frizzi. “Sospettavo di lui“, aveva asserito durante un’intervista la Favorito, alla quale era stato detto che il suo donatore era una persona molto famosa.

Valeria, dopo essere risuscita a contattare Fabrizio, lo aveva raggiunto durante una Partita del Cuore. Fu un’occasione davvero emozionante per i due, che si abbracciarono a lungo e che, da quel momento in avanti, non smisero mai di tenersi in contatto.

La Favorito, che definiva Frizzi il suo “fratellone”, avrebbe tanto desiderato che il conduttore presenziasse al suo matrimonio. Purtroppo, però, la morte di Fabrizio ha impedito la realizzazione di questo commovente desiderio.