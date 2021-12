Una performance del tutto conturbante, nei panni di una diva d’altri tempi, sensuale e carismatica, fa sì che Paola Iezzi stravolga le aspettative dei suoi fan.

La nota cantautrice, disc jockey e produttrice classe 1974, Paola Iezzi, dopo il successo riscosso negli anni 2000 torna sulla cresta dell’onda. Pronta a rapire i suoi ascoltatori come accadde con la tutt’ora gettonatissima nelle estati italiane, “Vamos A Bailar“. Leggerezza e professionalità viaggiano all’unisono da allora, conducendola adesso verso una meta lontana in occasione della pausa natalizia. I progetti futuri continuano a delinearsi con più chiarezza. Ma stavolta la sua trasformazione e la sua impavida gestualità la renderanno protagonista di una gloriosa epoca passata.

Sulla scia del capolavoro hollywoodiano realizzato a metà degli anni ’40, poi trasposto in bianco e nero sul grande schermo dall’eleganza di Rita Hayworth nel ruolo di protagonista noir in Gilda, l’ultima collezione di memorabili istantanee della cantante milanese sembrerà ricordare al suo pubblico, come un’ipnotica ombra nel presente, la sensualità dell’indimenticabile brano “Put The Blame On Mame“.

“Fai impazzire” Paola Iezzi stringe il seno tra le mani come una sexy diva: in FOTO è la nuova Gilda

