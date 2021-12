Federica Pellegrini. La campionessa olimpica e novello personaggio televisivo è finalmente uscita allo scoperto con la sua storia d’amore con Matteo Giunta. Matrimonio rimandato: perchè?

Durante le ultime Olimpiadi di Tokyo 2021 Federica Pellegrini ha varcato il traguardo dei 33 anni, età molto giovane nella vita di una persona comune ma avanzata per chi ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo del nuoto agonistico.

Per questo motivo, la campionessa mondiale ha deciso di ritirarsi definitivamente dando il commiato ai Campionati italiani invernali dello scorso 30 novembre. Tuttavia, il 2021 è stato un grande anno per lei. È diventata membro del Comitato Olimpico internazionale, carica che manterrà fino ai giochi di Los Angeles 2028 e, inoltre, è stata recentemente insignita del titolo di Grande Ufficiale Della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Federica Pellegrini: un futuro reseo davanti a sè

Federica Pellegrini sta intraprendendo parallelamente anche una proficua carriera come novello personaggio televisivo. Dal 2019 è giudice dello show “Italia’s Got Talent”. Inoltre, l’abbiamo vista recentemente condurre alcune puntate dello storico programma “Le Iene”, affiancando il presentatore Nicola Savino.

Anche sul fronte della vita privata sembra andare tutto a gonfie vele. Alla fine delle Olimpiadi 2021 la Pellegrini ha annunciato il suo fidanzamento con il coach Matteo Giunta. La coppia ha rivelato che convolerà presto a nozze.

Tuttavia, ancora non è stata ufficializzata una data certa. Il matrimonio subirà un rallentamento rivelato dallo stesso Giunta in un’intervista al Corriere del Veneto: “In primavera si sposerà anche mio fratello. Prima di allora sicuramente non ci sposeremo. In queste vacanze di Natale penseremo alla data”.

Altra grande soddisfazione per la campionessa olimpica che sarà presto protagonista di un docufilm che si intitolerà “Federica Pellegrini Underwater”, disponibile nelle sale cinematografiche dal prossimo 10 gennaio, in cui racconta tutto il suo faticoso percorso che l’ha portata a Tokyo 2021.