Francesca Michielin condivide con i fan una serie di foto riassuntive dell’ultimo anno. Tantissime le emozioni, ma anche le novità: fan in trepidazione

Sono ormai dieci gli anni di attività che compongono il bagaglio di esperienze di Francesca Michielin, giovane talento vincitrice della quinta edizione di “X Factor“. La timida sedicenne che conquista il successo sul palco del noto talent show, pubblica l’anno seguente il suo singolo di esordio “Distratto“, che conquista subito un grande riscontro da parte del pubblico.

Solo l’inizio della sua straordinaria carriera, che prosegue pubblicando 4 album densi di trasformazioni, date dalla sua crescita personale in linea con quella musicale. Gli ultimi progetti della cantante rivelano la maturità artistica acquisita, dimostrata a pieno in questo 2021 ricco di successi.

A partire dalla riedizione del suo ultimo album “Stato di Natura (Fuori dagli spazi)“, pubblicata in seguito alla vincente partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Fedez in “Chiamami per nome“, con conquista il podio al secondo posto. L’ultimo post di Francesca Michielin racconta quest’ultimo intenso e imprevedibile anno, citando proprio il rapper nella descrizione alla serie di immagini.

Francesca Michielin, grandi novità all’orizzonte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Come potersi dimenticare dell’enorme polemica nata in seguito a un accidentale spoiler di Fedez sul brano in gara al Festival di Sanremo con Francesca Michielin, “Chiamami per nome“, per il quale rischiano la squalifica. E nel caso qualcuno ci fosse anche riuscito, ci pensa la cantautrice a far riaffiorare i ricordi, con l’ultimo post su Instagram che riassume tutte le emozioni dell’ultimo anno, o quasi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE-> “Troppe emozioni”, Emma condivide la gioia più grande: “Il ritorno”

“Il carousel è tornato: 2021 unposted. (E un sacco di cose non ve le ho messe perché non le posso ancora spoilerare. Del resto Fedez quest’anno mi ha insegnato tanto)“, questa la descrizione alla meravigliosa serie di immagini che travolgono i fan. Sanremo, il tour, ma anche gli ultimi luoghi visitati e la vittoria dell’Italia agli Europei. Non poteva mancare “Nei tuoi occhi“, brano che compone la colonna sonora del film “Marilyn ha gli occhi neri“, con Stefano Accorsi e Miriam Leone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE-> Ferragni, la famiglia di Chiara si allarga. Fan emozionati: “Grazie per questo regalo” – FOTO

Ma come lascia intendere la cantautrice attraverso l’esilarante aneddoto, sono diversi i particolari non presenti in questo esaustivo riassunto, e che avremo probabilmente modo di conoscere nel corso dell’anno a venire.

Molte le voci che si rincorrono sui nuovi progetti della cantante, a partire dall’atteso nuovo album, fino all’inaspettata pubblicazione di un romanzo. In attesa di scoprire i nuovi successi di Francesca Michielin, gli utenti ripercorrono l’ultimo anno trascorso, ringraziandola di averlo reso migliore.