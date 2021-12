Gf Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegnoni scatta un bacio davanti alle telecamere. Ecco come ha reagito Jessica

All’interno della casa più famosa di Italia due dei concorrenti si sono abbandonati alla passione lasciandosi andare ad un bacio. Sono Alessandro Basciano e Sophie Codegnoni che dopo un continuo stuzzicarsi si sono baciati davanti a tutti e davanti le telecamere.

Grande Fratello Vip, Sophie e Alessandro si baciano

Un bacio inaspettato ma non troppo quello tra Sophie e Alessandro. Il tutto è avvenuto nel giorno del compleanno di Jessica. All’interno della casa stavano proprio avvenendo i festeggiamenti per il compleanno quando i due, presi dalla passione si sono lasciati andare fino al punto di far scattare un lungo bacio, prima nel magazzino, al riparo da occhi indiscreti e poi in casa davanti a tutti. Nessuno poteva aspettarsi un avvenimento del genere ma quel giorno la tensione erotica tra i due era evidente e non si poteva che arrivare a tale punto.

All’interno della casa si festeggiava il compleanno di Jessica e all’arrivo della torta per la festeggiata, i concorrenti hanno iniziato a inseguirsi e a giocare con la panna. In particolare Sophie Codegnoni e Alessandro Basciano hanno iniziato a giocare tra loro ad un gioco molto “pericoloso”. I due si stuzzicavano a vicenda, allontanandosi e rincorrendosi, in particolare Alessandro provocava insistentemente Sophie. Ad un certo punto davanti agli occhi stupiti di tutti i due si sono prima abbracciati e poi baciati.

Come avrà preso il bacio tra i due Jessica? La ragazza non si è ancora espressa a riguardo. Stasera andrà in onda su Canale 5 la puntata settimanale del Grande Fratello Vip. Il pubblico aspetta impaziente la reazione di Jessica che probabilmente giungerà puntuale.