GF Vip, Manuel Bortuzzo reazione sconvolgente contro di lei: “Stai sempre in mezzo!” VIDEO

Dopo l’ultima puntata andata in onda del ”Grande Fratello Vip”, il nuotatore ha avuto un confronto con una coinquilina che ha spiazzato i telespettatori…

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del ”Grande Fratello Vip”. Ha fatto sognare tutti i telespettatori grazie alla sua storia d’amore con Lucrezia Selassiè, ha emozionato per la sua forza d’animo e il suo coraggio nell’affrontare le sfide che la vita gli pone, ha entusiasmato per la sua amicizia sincera nata all’interno del reality con il campione olimpico Aldo Montano.

Al termine dell’ultima puntata andata in onda del ”Grande Fratello Vip” ha avuto un confronto con un’inquilina che ha lasciato interdetti tutti i telespettatori.

Il confronto tra Manuel e Miriana

Durante l’ultima puntata del reality ad essere stato eliminato è Biagio D’Anelli. Il concorrente aveva instaurato un legame particolare con la showgirl Miriana Trevisan e ora lei sta accusando molto la lontananza dall’ex gieffino.

Quando Miriana si è mostrata rammaricata per il distacco da Biagio, Manuel non ha esitato a dire la sua: “È dall’inizio che sei sempre in mezzo, goditi un po’ di pace!”.

Queste parole hanno lasciato interdetta l’ex moglie di Pago che ha voluto spiegare come il suo legame con Biagio sia stato forte e sincero: “Noi ci siamo baciati, amati…”.

E ha proseguito: “Ci incastravamo perfettamente, è una roba che non provo da tanto tempo”.

Ora i fans si domandano se questa storia d’amore, che è stata stroncata sul nascere, possa avere un proseguo una volta che anche Miriana sarà fuori dalla Casa o se è stato solamente un fuoco di paglia.

In molti hanno allarmato la showgirl sulle intenzioni di Biagio D’Anelli, ma lei sembra essere convita di quello che ha percepito e non vuole privarsi della possibilità di approfondire la conoscenza al di fuori dal reality di Canale 5.