Aveva solo 14 anni Valentina Orellana-Peralta, la ragazza uccisa per errore da un poliziotto all’interno di un negozio a Los Angeles.

La morte di Valentina Orellana-Peralta ha sconvolto gli Usa: aveva solo 14 anni la ragazza colpita a morte per errore da un poliziotto all’interno del grande magazzino Burlington a Los Angeles. Pur trattandosi di un incidente, la polizia locale è stata severamente criticata dall’opinione pubblica. Accusati di uso eccessivo della forza, i poliziotti e il loro intervento sono stati deplorati sui principali social media: “Indifendibile che agenti di polizia addestrati aprano il fuoco in un negozio affollato” durante le festività natalizie, ha commentato il gruppo ispanico per i diritti civili LULAC (League of United Latin American Citizens).

14enne colpita a morte per errore: l’appello dei genitori

La tragedia si è consumata giovedì 23 dicembre verso le 11:45, mentre la giovane stava provando un abito da festa in un camerino. Si chiamava Valentina Orellana-Peralta e aveva solo 14 anni la ragazza che è stata colpita e uccisa da un proiettile vagante durante un intervento di polizia nel grande magazzino Burlington a North Hollywood, nella San Fernando Valley, a Los Angeles. A sparare è stato un agente di polizia in uno scontro con un uomo che aveva precedentemente assalito una donna. L’aggressore è stato freddato nel corso del conflitto a fuoco, che si è tragicamente concluso con un’altra vittima: la 14enne, colpita a morte dal poliziotto che aveva sparato contro il sospetto: il proiettile avrebbe oltrepassato il muro dietro di lei, colpendola fatalmente.

Le dinamiche sono state confermate dal video pubblicato dalla polizia di Los Angeles, dove è possibile analizzare l’intervento della polizia, purtroppo terminato in tragedia. Gli agenti erano accorsi sul posto dopo numerose segnalazioni per una possibile sparatoria nel grande magazzino Burlington Coat Factory nel distretto di Hollywood. Il file mostra nel dettaglio le sequenze dello scontro a fuoco: prima si vede un uomo che, fuori di sé, si accanisce con un oggetto di metallo contro una donna; in seguito l’intervento degli agenti che sparano alcuni colpi contro l’aggressore: di questi colpi uno lo uccide; mentre un altro proiettile ha raggiunto la piccola Valentina. Il colpo è stato fatale. Vani i tentativi di soccorso: per la ragazza, che riportava gravi lesioni alla testa, non c’è stato nulla da fare.

I genitori di Valentina hanno tenuto una conferenza stampa questo martedì, 28 dicembre: la coppia chiede trasparenza alla polizia, invitando gli agenti a effettuare tutti gli accertamenti necessari per fare luce sull’incidente.