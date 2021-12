“Matrimonio a prima vista” ex concorrenti tornano insieme: dopo la tempesta ora la riconciliazione – FOTO

La loro relazione clandestina è andata avanti per mesi tra tira e molla, messaggi criptati e pianti disperati dopo la rottura. Oggi finalmente pace fatta.

Lo avete già capito che parliamo di Andrea Ghiselli e Francesca Musci ex concorrenti del docureality di Real Time “MAPV Italia” che da oltre un anno portano avanti una relazione mai confermata che però circa due mesi fa è scoppiata loro tra le mani con una violenza disumana.

I due giovani avevano litigato (per la distanza e il non voler ufficializzare la cosa) a tal punto che si era innescato un botta e risposta social che aveva allarmato i rispettivi fan increduli di cosa stesse succedendo.

Dopo messaggi criptati, insulti e lacrime tutto è tornato a tacere fino a pochi giorni fa quando i due si sono mostrati nuovamente insieme ma stavolta come coppia a tutti gli effetti. Le foto raccontano anche delle feste di Natale trascorse insieme, vediamole nel dettaglio.

Musci e Ghiselli finalmente insieme, i fan tifano per loro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

Santo Stefano rilassante per Francesca Musci e Andrea Ghiselli che sono usciti a pranzo presso il Ristorante Le Vele di Fabio Leardini a Misano Adriatico. La giovane ex concorrente del docureality ha anche inserito nel post Instagram che la racconta assieme al fidanzato e alla sua famiglia gli hashtag “#natale #natale2021 #matrimonioaprimavista #love #famiglia #family #smile #amore #christmas #positivevibes #pranzo #mare”.

A conferma del fatto che la coppia finalmente è tornata insieme, quando una fan nei commenti le ha scritto “Ma non vi eravate lasciati tu e Andrea?”, Francesca senza pensarci ha risposto con un secco “A volte ritornano!”.

Pare inoltre che saranno costretti a trascorrere insieme anche Capodanno visto che dopo un veloce ritorno in Brianza presso la casa di Francesca, i due si sono accorti che lì i contagi sono in aumento ed hanno quindi optato per fare marcia indietro e dirigersi nuovamente a Pesaro dove vive Andrea.

Le foto insieme li descrivono felici e sereni, condividono all’unisono momenti di intimità come il taglio dei capelli di lui o una scorpacciata di gelato a letto. Niente più bugie ma una storia portata avanti alla luce del sole per la gioia di tutti quelli che da sempre hanno tifato per loro.