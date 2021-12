Mike Bongiorno, il figlio dopo la sua morte: incredibile com’è oggi

Mike Bongiorno e suo figlio Leonardo: ecco tutti i retroscena sull’erede di uno dei personaggi più amati della televisione italiana

Mike Bongiorno è stato uno dei padri fondatori della televisione moderna, come la conosciamo oggi ma soprattutto come abbiamo imparato ad amarla e apprezzarla negli anni del boom. Per tutti, semplicemente Mike, è stato un padre artistico, un punto di riferimento per le persone da casa che lo hanno seguito in tutti i suoi programmi, anche quando non era più giovanissimo e poteva commettere qualche imprecisione.

Un personaggio che ha saputo conquistare il cuore di tutti e che vi è rimasto anche dopo la sua morte. Impossibile non ricordare “Il rischiatutto”, “La ruota della fortuna” ed il più recente “Genius” che ha fatto appassionare anche i più piccoli.

Una persona colta e di classe, ligio al suo lavoro, ha conquistato tanti riconoscimenti tenendosi sempre ben lontano dal gossip e dai pettegolezzi. Ma voi conoscete il figlio e sapete come è diventato dopo la sua morte? Vi raccontiamo tutto.

Mike Bongiorno, chi è e com’è oggi il figlio Leonardo

La fama di Mike Bongiorno è stata così tanta per quello che ha fatto nel suo lavoro che la sua vita privata è rimasta sempre in secondo piano. Il grande presentatore ha dei figli, infatti, che sono rimasti in disparte rispetto al clamore mediatico.

Il primogenito di Mike si chiama Leonardo e oggi ha 32 anni, lo conoscete? È un ragazzo molto bello, alto e biondo ma non si interessa del mondo della televisione, anzi, fa di tutto per rimanerne fuori. I suoi interessi, infatti, sono altri.

Leonardo ha studiato alla Bocconi di Milano e si è laureato in Economia. Questa sarà la sua strada e siamo certi che i traguardi che raggiungerà nella vita professionale li dedicherà al suo papà. Molto affascinante, Leonardo è anche molto apprezzato e “ricercato” dalle donne. Tra quelle che gli si sono avvicinate anche Sofia Hinterman. Oggi però sembra essere felicemente innamorato di una bella bionda di cui non si sa il nome.

Oltre al lavoro e alla sua vita privata, Leonardo insieme ai suoi due fratelli, gestisce la Fondazione Casa Allegria, l’associazione nata in memoria del padre dedicata alla cura degli anziani per continuare a tenere alto il nome del presentatore e far sorridere tutte quelle persone che lo hanno sempre amato.