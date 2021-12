Victoria De Angelis, bassista del famoso gruppo musicale Maneskin, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo personale di Instagram che ha conquistato tutti

Victoria De Angelis è senza ombra di dubbio la stella più luminosa de i Maneskin. Il gruppo musicale, che ha esordito pochi anni fa ad X Factor, ha raggiunto il successo mondiale nel corso di questo 2021 che sta per giungere a termine. Il palco dell’Ariston ha sicuramente portato fortuna ai quattro ventenni, che da lì non si sono più fermati: dopo Sanremo hanno trionfato agli Eurovision, portando l’Italia sul tetto del mondo dopo decenni in cui non succedeva. Adesso si stanno preparando a questo 2022 che sta per cominciare.

Victoria De Angelis: la stella dei Maneskin conquista tutti

