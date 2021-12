“Piccola bimba viziata”. Scoppia la guerra al “GF Vip”, urla e pianti nella casa

GF Vip, Clarissa a muso duro contro Manila Nazzaro: lei scoppia in lacrime e Lorenzo Amoruso la difende sui social

Manila Nazzaro è una delle protagoniste di questa lunga edizione del GF Vip. L’ultima puntata andata in onda è stata molto complicata per lei, perché è stata attaccata duramente da Clarissa. La Principessa, eliminata qualche settimana fa, ha messo in guardia i concorrenti della casa dicendo che Manila fa l’amica di tutti ma parla alle spalle di ognuno. Manila si è prontamente difesa dicendo di non aver mai sparlato di nessuno, poi in seguito è scoppiata in lacrime per l’umiliazione ricevuta in diretta davanti a tutti i suoi amici.

GF Vip, Manila Nazzaro attaccata da Clarissa: interviene il compagno Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso, compagno di Manila, ha deciso di intervenire in difesa della sua amata. “Piccola Clarissa, e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza” ha esordito così in una storia che ha pubblicato su Instagram. Di certo non ha deciso di andarci giù leggero nel momento in cui ha cominciato a scrivere contro di lei. “In tutto quello che hai detto e mostrato nella casa non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e per la tua pochezza come persona e come bimba viziata“.

Manila è stata molto male per le parole di Clarissa, e se alcuni della casa hanno deciso di non credere alle Principesse, Jessica pensa di conoscere sua sorella e nelle ultime ore ha cominciato a nutrire dei dubbi sulla showgirl e ha deciso che da oggi in poi si comporterà in modo neutrale senza più darle troppa fiducia.

Al contrario, Clarissa ha consigliato a Jessica di continuare a fidarsi di Sophie e non tagliare i ponti con lei, perché in queste settimane ha dimostrato di essere una buona amica.