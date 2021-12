Per riuscire a tornare in forma dopo le festività natalizie, occorre avere buona volontà, determinazione e tanta pazienza

Aumentare di peso a Natale è una cosa molto comune. In questi giorni infatti l’alimentazione è decisamente meno equilibrata e a base di cibi ricchi e grassi spesso. Riuscire a contenersi non è facile. Pertanto bisogna attuare un piano per ritornare in forma dopo le feste. Il segreto è condurre uno stile di vita sano senza sgarri.

Come tornare in forma dopo il Natale

Dopo le festività natalizie occorre ripristinare uno stile di vita equilibrato a base di pasti semplici e ricchi di vegetali. Occorrono più elementi benefici e meno calorie. Chiaramente tutto è legato anche all’attività fisica. Quella non può mancare mai.

Una semplice camminata, una corsa o qualche esercizio a casa sono fondamentali. Non solo per l’aspetto fisico ma anche per la salute psichica. Meglio approfittare del tempo che si ha durante le festività, perché poi durante l’anno è difficile trovare i momenti.

Sono off limit però le diete fai-da-te e i digiuni che aiutano solo ad indebolire il corpo. Il digiuno non è mai una soluzione utile e buona. Porta solamente a scompensi. Il modo migliore è seguire un regime alimentare adeguato. Pertanto via libera alle verdure in quantità che forniscono vitamine, sali minerali e tanti altri elementi utili al benessere dell’organismo.

Le fibre sono essenziale per equilibrare le calorie assunte. Mangiare molta frutta, sopratutto le prugne che sono nutrienti. La routine alimentare deve suddividersi nei tre pasti, colazione, pranzo e cena. Si possono anche aggiungere due spuntini a metà mattinata e al pomeriggio. Poi è fondamentale bere tanta acqua per la ritenzione idrica.

Un’altro fattore importante è la masticazione, dev’essere lenta in modo che aumenti il senso di sazietà e permetta una digestione migliore. Inoltre permette di gustarsi meglio i piatti.

Evitare gli alimenti ricchi di istamina, come la frutta a guscio, insaccati, crostacei, formaggi e legumi, anche le lenticchie a Capodanno. L’attività fisica dev’essere poi continuativa almeno 2-3 volte a settimana.

Allenare tutte le parti del corpo bene in modo da avere un risultato più soddisfacente. Utilizzate bende elastiche e pesi seguendo sempre i professionisti. Bilanciare però la dieta con tante proteine per ottenere risultati migliori. In questo modo tornerete in forma in un batter d’occhio. Tuttavia bisogna mantenere il ritmo per il resto dell’anno.