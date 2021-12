La ricetta che non può mancare a Capodanno, il Cotechino con lenticchie

Ogni anno è sempre la stessa storia, la ricetta di Capodanno per mezzanotte sono le lenticchie servite con il cotechino

Scopriamo come preparare il cotechino con le lenticchie in tempo per l’ultimo dell’anno. La ricetta è molto semplice, la cottura invece è abbastanza lunga. Perciò bisogna preparare per tempo il piatto, che dev’essere servito rigorosamente quando scocca la mezzanotte, per iniziare il nuovo anno con fortuna.

Ricetta per il cotechino con le lenticchie

INGREDIENTI (4 persone)

300 gr Cotechino precotto

300 gr Lenticchie secche

1 costa di Sedano

1 Carota media

1 Cipolla bianca

35 gr Olio extravergine d’oliva

3 Foglie di alloro

2 Rametti di rosmarino

500 gr Brodo vegetale

Sale fino

Pepe nero

PREPARAZIONE (1 ora)

Come prima cosa mettere in ammollo le lenticchie in acqua fredda per 2 ore. Poi scolarle e sciacquarle sotto l’acqua corrente.

Intanto cuocere il cotechino seguendo le istruzioni della confezione. Di solito si deve immergere in acqua fredda e poi cuocere per 20 minuti dal momento in cui inizia a bollire.

Occuparsi poi del soffritto. Pelare le carote ottenendo un trito. Fare lo stesso con il sedano e la cipolla. Prendere poi una padella e versare dell’olio e poi scaldarlo per qualche minuti.

Poi versare le lenticchie e aggiungere il pepe e il sale. Aggiungere anche del rosmarino e foglie di alloro legati con lo spago.

Coprire le lenticchie con il brodo vegetale caldo e cuocere per 20 minuti. A fine cottura eliminare il mazzetto di aromi e tenere al caldo le lenticchie cotte.

Recuperare il cotechino che ormai avrà terminato la sua cottura, e trasferirlo su un tagliere. Spellarlo e tagliarlo a fette. Ed ecco pronto il vostro cotechino con le lenticchie.

Si può conservare in frigo in un contenitore ben chiuso fino a tre giorni. Eventualmente si può anche servire con una purea di patate come si fa a Modena. Renderà il piatto più gustoso per i vostri ospiti.

La ricetta è quindi molto semplice, bisogna solo calcolare bene le porzioni e premurarsi di incominciare la cottura in largo anticipo per evitare di fare tardi. Si può anche preparare al mattino, il cotechino e le lenticchie e poi scaldarli poco prima di servirli.