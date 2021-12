Un uomo di 36 anni è morto la scorsa notte a Roma, dopo essere stato travolto da un’auto, condotta da un 53enne, lungo la via Ostiense nei pressi di un incrocio.

La scorsa notte a Roma, un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sulla via Ostiense. La vittima pare stesse attraversando la strada quando è sopraggiunta la vettura che lo ha travolto scaraventandolo sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi che, precipitatisi sul posto, hanno trasportato d’urgenza il 36enne in ospedale, dove purtroppo è spirato poco più tardi. Degli accertamenti e delle indagini si sta occupando la Polizia Locale di Roma Capitale.

Roma, travolto da un’auto nella notte sulla via Ostiense: morto un uomo di 36 anni

Drammatico incidente durante la scorsa notte, tra lunedì 27 e martedì 28 dicembre, a Roma. Un uomo di 36 anni, di cui non si conosce l’identità, è stato travolto ed ucciso da un’auto.

L’investimento mortale, stando a quanto riferiscono i colleghi della redazione di Roma Today, è avvenuto intorno alle mezzanotte sulla via Ostiense nei pressi dell’incrocio con via delle Azzorre. La vittima pare stesse attraversando la strada quando una Fiat Panda, alla guida della quale si trovava un uomo di 53 anni, lo ha centrato in pieno. Il conducente dell’utilitaria si è subito fermato a prestare soccorso ed ha lanciato l’allarme.

In seguito alla segnalazione, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 36enne, poi trasportato d’urgenza presso l’ospedale Grassi di Ostia. A nulla è valsa la corsa in ospedale, dove, purtroppo, il cuore dell’uomo ha smesso di battere poco più tardi. Il 53enne, riferisce Roma Today, è stato, invece, accompagnato al Campus Biomedico, dove è stato sottoposto agli esami di rito per verificare se fosse alla guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti ed i rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti sul luogo dell’investimento insieme ai soccorsi. Da chiarire l’esatta dinamica della tragedia.