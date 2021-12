Rosalinda Cannavò, che periodo difficile per l’attrice: dopo la morte di sua nonna, arriva l’ennesima brutta notizia dalla sua Sicilia

È stato un anno sicuramente molto fortunato per Rosalinda Cannavò, forse il migliore della sua vita. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è cambiato tutto per lei. Ha smesso di essere Adua Del Vesco, ha imparato a farsi conoscere per quello che è e soprattutto alla fine ha trovato l’amore tra le braccia di Andrea Zenga, conosciuto all’interno del programma. Per la prima volta dopo tantissimo tempo, quest’anno ha fatto dei progetti importanti e la sua carriera ha spiccato il volo. Questi ultimi giorni, però, sono stati particolarmente complicati.

Rosalinda Cannavò passerà il capodanno da sola: “State attenti”

Infatti, proprio pochi giorni fa, Rosalinda è stata costretta a dire addio alla sua amata nonna. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha salutato per l’ultima volta una delle donne più importanti della sua vita affermando di essere felice perché “almeno hai smesso di soffrire”. Ha affrontato la notizia con maturità e con grande amore, ricevendo tantissima solidarietà dai suoi followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto.

Sempre dalla sua amata Sicilia, in questi giorni è arrivata una notizia. Sua sorella è stata a contatto con un positivo e, per questo motivo, Rosalinda non potrà andare a trascorrere le feste con la sua famiglia, che già vede molto poco a causa del suo lavoro che la tiene impegnata per gran parte del tempo.

Rosalinda si è raccomandata molto con i suoi followers di stare attenti, perché in questi giorni molti stanno risultando positivi al tampone e bisogna fare del proprio meglio per non far diffondere ulteriormente questo virus.