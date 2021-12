Sabrina Salerno esagera e sbottona la camicia su Instagram: décolleté tutto in mostra, lo zoom non serve!

Sabrina Salerno, con la sua bellezza stordente e con il suo fisico sbalorditivo, riesce ogni qual volta a fulminare i suoi ammiratori. La nativa di Genova ha tantissimi fan che la amano sia per il suo incredibile talento che per la sua simpatia e per la sua procacità. La classe 1968 è stata protagonista anche in televisione, avendo preso parte all’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle’.

La Salerno ha lottato con grinta ma non è riuscita a vincere l’edizione: a raccogliere il successo è stata la sua collega Arisa. La 53enne, in ogni modo, torna a scaldare gli animi dei suoi followers mettendo online alcuni scatti roventi in cui decide di sbottonare la camicia, mettendo bene in mostra il suo décolleté da infarto.

Sabrina Salerno sbottona tutto e le mette bene in mostra: assurda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Super Sabrina, questa volta, ha superato tutti i limiti pubblicando in rete un post che contiene ben quattro scatti bollenti. Nella prima immagine, la nativa di Genova decide di sbottonare tutto mettendo bene in mostra il suo davanzale da infarto. Nella seconda foto, invece, il suo décolleté non è in primissimo piano: nonostante ciò, la Salerno riesce a illuminare il web con il suo incantevole sorriso.

Nel terzo scatto offre una visuale anche del suo ventre spettacolare, mentre nel quarto torna a piazzare in primissimo piano il balcone. “La 1 la 2 la 3 o la 4?! Questione di camicia… “, ha scritto in didascalia la cantante.

“Ha vinto Ballando perché ha messo davanti le sue fragilità”, ha detto la Salerno a ‘Domenica In’ parlando di Arisa.