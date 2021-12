Serie A, strappa il “sì” del forte centrocampista lombardo: Atalanta beffata! Le cifre

Oltre il danno, la beffa per un imbufalito, Mister Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta. Brutte notizie anche in chiave calciomercato.

Non è esattamente una stagione da incorniciare per l’Atalanta del coach piemontese, Giampiero Gasperini. Il mister ha fallito l’aggancio ai piani alti della classifica nell’ultima sfida in trasferta prima della pausa natalizia.

Lo 0-0 in casa dell’ex compagine da lui allenata, ovvero il Genoa ha messo in luce tanti difetti e in generale una squadra ‘scarica’ dal punto di vista psicofisico e mentale. L’infortunio di Zapata ha dato quel colpo di grazia che i tifosi temevano avvenisse, per vedersi decimato il reparto avanzato e la vena realizzativa.

Con il mercato di riparazione in avvicinamento, l’obiettivo della “Dea” sarà quello di blindare i propri gioielli che in questi anni hanno fatto le fortune della squadra.

Proprio nelle ultime ore, però, sui quotidiani sportivi nazionali è apparsa una notizia che non farà di certo piacere ai tifosi nerazzurri

L’Atalanta perde i ‘pezzi pregiati’ anche in chiave mercato: lo smacco della rivale di Serie A

La notizia dell’ultima ora con il mercato di Gennaio in forte avvicinamento manda sotto shock i tifosi della “Dea”. In questa stagione, l’Atalanta appare una lontana ‘parente’ degli ultimi tre anni.

Sul campo, le certezze sembrano essere svanite sotto diversi punti di vista. Dalla fluidità di manovra alle scorribande sulle corsie laterali, dalle quali proveniva più dell’80% delle azioni offensive bergamasche, tramutate poi in gol.

Dunque sembra soltanto l’inizio di un incubo destinato a non avere fine per Gasperini, che vede anche in chiave mercato perdere ‘pezzi pregiati’.

La dirigenza nerazzurra è alle prese coi rinnovi, considerate le difficoltà economiche e qualche infortunio di troppo, presentatosi sul conto.

Come se non bastasse, l’ultima ora ha visto concretizzarsi il prolungamento di contratto di uno dei pilastri del centrocampo del Gasp. Si tratta dello svizzero, Remo Freuler che la “Dea” ha blindato per un altro anno.

Questo breve lasso di tempo legato alla permanenza dello svizzero a Bergamo (contratto fino al 2023) ha fatto drizzare le antenne ad una rivale in Serie A con lo stesso obiettivo dei nerazzurri.

Decisive ancora una volta le richieste di Josè Mourinho, attuale tecnico della Roma che ha l’obiettivo di far tornare i capitolini nelle zone caldissime della classifica e rendere il campionato ancor più avvincente.

Il centrocampista svizzero, fresco della qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar 2022 potrà liberamente svincolarsi dall’Atalanta alla fine del nuovo contratto e già da ora pare essere stuzzicato dalle avances della ‘Lupa’ romana.

Si sta dunque per concretizzare una vera e propria beffa per un’Atalanta messa alle corde! Cosa accadrà con Freuler? Percassi deciderà di liberarlo per una cifra vicino ai 12 milioni di euro oppure lo lascerà andare via a parametro “0” tra poco più di un anno?