Nel suo nuovo video in lingerie la ballerina Shaila Gatta veste i panni di una magica trasformista: nel completo regala una visione fantastica.

La ballerina venticinquenne di origini partenopee è celebre al grande pubblico per aver segnato lo scorso anno il record di presenza più longeva sul palco del tg satirico di “Striscia La Notizia” su Canale 5. L’ex velina, Shaila Gatta, nonostante la sua momentanea assenza sul piccolo schermo, dopo aver culminato la sua quadriennale esperienza al fianco di Ficarra e Picone, ha rivestito il ruolo di coreografa per la recente messa in onda, suddivisa in quattro speciali appuntamenti, di “Zelig“.

Ad oggi la sua popolarità continua ad estendersi, senza sforzo, anche sui social network. Dove Shaila mostra quotidianamente i risultati di alcuni lavori portati a termine in queste ultime settimane del 2021. Talvolta nei panni di richiesta modella in shooting dalla più diversa realizzazione. Il suo ultimo contenuto in rete, invece, è un video home made definito da molti come una “visione paradisiaca“. Ed in cui la giovanissima conduttrice di “Paperissima Sprint” vorrà dare inizio, infine, a questa mattinata con una performance in grande stile.

“A kind of magic” Shaila Gatta via il pigiama: in lingerie il buongiorno è paradisiaco – VIDEO

