La strepitosa cantante italiana Annalisa si è superata con il suo ultimo IG post: la doppietta di foto più bella del secolo!

La favolosa influencer ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo ultimo post da sogno: si tratta di un paio di foto in cui indossa un outfit molto chic, ma provocante.

Il look comprende un cappellino invernale, una giacca nera, una borsa portata a tracolla, un paio di stivaletti ed un vestitino super corto: la mini minigonna ha fatto girare la testa a tutti gli utenti che la seguono.

Non c’è dubbio: i suoi post non passano mai inosservati!

Nella didascalia la magnifica trentaseienne ha scritto: “Vacanze“.

Siete curiosi di vedere lo scatto più chiacchierato del momento? Preparatevi a rimanere folgorati!

Annalisa, tutta Italia è pazza di lei. Un fan scrive: “La più bella del mondo”

In entrambe le immagini del post, la talentuosa cantante viene immortalata in piedi, mentre cammina su un lungo tappeto rosso, in direzione della fotocamera: lo sguardo è fisso sull’obbiettivo e l’espressione è piuttosto seria e grintosa… Annalisa non potrebbe essere più bella di così!

Gli scatti sono diventati virali dopo pochissimo tempo dalla condivisione, ottenendo migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Sei la donna più bella del mondo e hai una voce straordinaria”; Ma sfoggiamolo ‘sto stacco”; “Ti prego sposiamoci” oppure “Sempre al top”.

Una cosa è certa: il talento, il fascino, la personalità e la bellezza di Annalisa hanno fatto breccia nel cuore degli italiani!

La popolarità della meravigliosa fashion blogger cresce ogni giorno sempre di più: oggi il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 1,7 milioni di followers.