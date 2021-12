Colto da un malore: padre 42enne muore nel giorno di Santo Stefano

Un 42enne, padre di una figlia di 10 anni, è morto nel giorno di Santo Stefano dopo essere stato colpito da un malore mentre dormiva nella sua casa di Pineto (Teramo).

Stroncato da un malore mentre dormiva in casa nel giorno di Santo Stefano. È morto così un uomo di 42 anni a Pineto, in provincia di Teramo. A fare la drammatica scoperta sarebbe stata la figlia del 42enne: la bambina era andata a svegliare i genitori, ma si è accorta che il padre non rispondeva e la madre, a quel punto, ha chiamato il 118. Presso l’abitazione è arrivata l’equipe medica che ha trasportato d’urgenza l’uomo in ospedale, dove purtroppo poco dopo è deceduto.

Teramo, colpito da un infarto nel sonno: padre di 42 anni muore nel giorno di Santo Stefano

Lutto a Pineto, comune in provincia di Teramo, che piange la scomparsa di Francesco Lelli, 42enne deceduto nel giorno di Santo Stefano, domenica 26 dicembre.

Stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere Adriatico a far scattare l’allarme è stata la figlia di Francesco, una bambina di soli 10 anni. La piccola, domenica mattina era corsa a svegliare i due genitori nel loro letto, ma il padre non rispondeva. Capendo che qualcosa non andava, la moglie ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze.

Presso l’abitazione è arrivata un’ambulanza con a bordo i sanitari del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare il 42enne che è stato poi trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Atri, dove è arrivato in condizioni disperate. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per tenerlo in vita: Francesco si è spento poco dopo il ricovero nel nosocomio del comune in provincia di Teramo. A stroncarlo, scrivono i colleghi de Il Corriere Adriatico, un infarto.

Il magistrato di turno, dopo l’ispezione cadaverica, ha dato il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari che hanno provveduto alle esequie, celebratesi ieri.