A Roma si resta senza parole di fronte all’ultima proposta a tema maculato di Elena Santarelli, il suo nuovo look è indubbiamente qualcosa su cui discutere.

L’attrice e conduttrice alla guida de “Le Iene” in questo 2021, Elena Santarelli, dopo aver condiviso nella giornata di ieri una grande risata con il suo pubblico, grazie all’umoristico contenuto realizzato dalla celebre blogger, scrittrice ed appassionata di viaggi, Camihawke, ha poi voluto rivolgere una domanda pubblicamente, ed in maniera del a ben dire “disarmante“, in questa mattina di fine dicembre.

La bionda showgirl dal sorriso irresistibile ha esordito nel mondo dello spettacolo inizialmente vestendo i panni di modella per importanti atelier a fine anni ’90, per poi approdare sul piccolo schermo a “L’Eredità” nei primi anni 2000. Da lì in avanti la sua carriera è stata condita da diversi ruoli anche per il cinema. Sino a giungere quest’anno alla sua ultima pubblicazione, stavolta da scrittrice, con il libro dal titolo di “Quando una mamma non lo sa“.

“Versione teenager” Elena Santarelli in minigonna e top leopardato, la domanda è audace: senza parole

