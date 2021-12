“Vite al Limite”. Una delle più grandi sfide per il Dr. Nowzaradan. Che fine ha fatto la sua ostinata paziente

“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Liz Evans

Liz Evans è stata una delle partecipanti del programma statunitense “My 600 lb Life”, in onda sulla rete TLC, conosciuto in Italia con il nome di “Vite al limite”, canale 31 – Real Time. È riuscita a lasciare un segno indelebile non solo perché patologicamente obesa (tutti i partecipanti dello show lo sono in realtà) ma per la preoccupazione destata dai telespettatori a causa dei suoi problemi di salute.

Oltre al suo incredibile peso che superava i 300 kg, soffriva di ulteriori disturbi ed era costretta all’immobilità a letto per via della sua mole imponente. Per lei era una questione di vita o di morte riuscire a perdere chili. Vi sveliamo i retroscena della sua storia dolorosa.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Liz Evans

Liz Evans è una donna di 35 anni, apparsa nella terza puntata della sesta stagione di “Vite al limite”. Originaria di Freeport, nello stato del Texas, ha raggiunto il peso straordinario di 327 kg. Era profondamente depressa e viveva insieme a sua madre la quale era troppo malata per riuscire a prendersi cura di lei.

Soffriva di linfedema alle gambe, fatto che rendeva i suoi movimenti estremamente dolorosi. Inoltre, è nata con un difetto congenito: uno dei suoi arti inferiori era ricurvo quindi non riusciva a svolgere normali attività come il resto delle persone. All’età di 6 anni è stata molestata da un membro della sua famiglia e il padre ha sviluppato una tossicodipendenza. Tutto ciò ha scatenato un problema alimentare da quando era solo una ragazzina. Si è rivolta al cibo come unica fonte per alleviare il suo dolore.

I chili hanno rapidamente iniziato ad accumularsi e il suo stile di vita è stato compromesso. Per questo motivo ha deciso di andare a Houston, nello stato del Texas, e rivolgersi alle cure del celebre medico televisivo Younan Nowzaradan. Dopo aver seguito una rigorosa dieta prescritta dal chirurgo bariatrico, si è sottoposta a sessioni regolari di terapia fisica. Ciò le ha consentito di ricevere approvazione per un intervento di bypass gastrico. Dall’episodio a lei dedicato scopriamo che, durante l’anno in cui è stata seguita dalle telecamere di “Vite al limite”, ha perso un’enorme quantità di peso che le ha consentito di raggiungere 167 kg.

Purtroppo, riuscire ad abbandonare le vecchie e cattive abitudini non è per niente facile; per questo motivo Liz, una volta tornata a casa, ha ripreso la sua malsana routine alimentare. Abbuffandosi di cibo spazzatura, ha ripreso 50 kg.

É stata ricoverata nuovamente e sottoposta a un nuovo intervento chirurgico di bypass. Non ci sono aggiornamenti sul suo stato di salute perché la donna non ha partecipato alle puntate di follow up del programma e i suoi canali social sono privati. Si dice che stia continuando a lavorare su se stessa e stia frequentando con regolarità sessioni di terapia.