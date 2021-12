Il noto cantante di Cellino San Marco è stato colpito dalla malattia più subdola. L’annuncio ha lasciato tutti di stucco.

Al Bano Carrisi si è ritrovato sui suoi canali social a dover dare un annuncio che non avrebbe mai voluto comunicare.

Il cantante è uno degli artisti italiani più amati e richiesti. Nella sua carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino, si è sposato nel 1970 con Romina Power dalla quale ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Romina jr e Cristel. La prima è scomparsa nel 1994 a New Orleans e non è mai più stata ritrovata. Successivamente il matrimonio con sua moglie si interruppe e conobbe la showgirl Loredana Lecciso, dalla quale ebbe altri due figli: Jasmine e Al Bano jr.

Al bano e l’annuncio clamoroso a tutti i suoi fans

Oggi, il 78enne ha dato a tutti i suoi followers un annuncio riguardante il suo stato di salute:

“Ebbene sì, il maledetto virus Covid mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti amici come Riccardo Fogli, The Kolors, il grande Facchinetti“.

Ha comunicato la sua positività al Covid attraverso un video dalla sua tenuta a Cellino San Marco.

“Sono qui, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce, è il nemico più importante, più squallido che rappresenta un po’ il nemico della terza guerra mondiale. Finirà, perché tutto passa: gli ho già preparato il funerale, la bara l’ho comprata, si chiama coronavirus, ho messo la data di nascita, aspetto la benedetta data di morte”, ha proseguito.

Infine ha voluto mandare un messaggio ai no vax: “State attenti, colpisce tutti, anche i no vax. E’ questa la grande amara verità“. E ha concluso: “Buon anno a tutti quanti, buon tutto sempre, alla fine vinceremo noi, sicuramente”