“La perfezione non esi….”Alice Basso, si sveste per un selfie bollente allo specchio: tatuaggi inguinali in mostra – FOTO

Alice Basso, scatto hot! L’influencer in slip rosso è qualcosa di peccaminoso: ripresa così poi, è da infarto.

Alice Basso continua scatto dopo scatto a far impazzire i social. I followers, il cui numero ha superato i 750 mila, propone contenuti originali che piacciono tantissimo. Fisico statuario, bellezza prorompente ma anche tanta simpatia, la 34enne con la sua spontaneità sa sempre come farsi apprezzare.

L’ultima foto è molto piccante e lascia tutti senza parole. I commenti già parlano da sé: un trionfo di complimenti per la bella Alice. C’è anche lo zampino di un hater a cui la stessa risponde con l’arma più micidiale: l’indifferenza.

Alice Basso, selfie bollente: nulla finisce in penombra

Un post dalle varie tinte ironiche ma dalla forte carica erotica. L’influencer scrive infatti: “A capodanno mettetele pure verdi le mutande 😫 Verde speranza… 💚” un argomento da cui nasce un vero dibattito, gli utenti esprimono le proprie idee condividendo con il pensiero della bella Alice. Qualcuno consiglia di indossare slip bianchi in segno di resa per questi due anni particolari, altri suggeriscono verdi e chi infine propone di non indossarli proprio.

Ma la foto è troppo hot per passare inosservata: qui Alice osa, una lingerie spezzato e degli slip talmente striminziti da lasciare fuori i tatuaggi inguinali. Un dettaglio di non poco conto. Tutti sono pazzi di lei; gli uomini la desiderano “La perfezione non esi….” scrive un fan. Ma anche le donne non sono da meno, vorrebbero essere come lei, in formissima e super sensuale. Qualcuno però la critica adducendo come la 34enne sia troppo magra.

Uno dei pregi dell’influencer è quello di rispondere veramente ai suoi seguaci, cioè non propone argomenti per poi scomparire – come fanno alcune sue colleghe – ma li coinvolge e chiede consigli. Quindi se soprattutto qualcuno la attacca come in questo caso lei risponde. Seppur con un semplice “No”. Si piace così e fa bene: è semplicemente bellissima.