La fashion blogger ha dato in pasto ai fan un nuovo scatto bollente di lei in bikini seduta in spiaggia mentre assapora il caldo di Dubai.

Solo pochi giorni fa la bellissima mestrina classe 1995 aveva condiviso con la sua community social di 2,7 milioni di fan uno scatto superbo che la ritraeva insieme al marito Alvaro Morata. I due innamorati in spiaggia si scambiavano un dolce bacio focoso sorretti l’uno all’altra da un caldo abbraccio intimo e privato.

Alice Campello ed il giocatore della Juve si sono conosciuti a Milano ed è stato un vero colpo di fulmine, le nozze nella Chieda del Redentore a Venezia il 17 giugno 2017 e poi l’anno successivo la nascita dei due gemellini Alessandro e Leonardo, e l’ultimo arrivato Edoardo.

Come dicevamo la coppia ora si trova a Dubai per ristorare corpo e mente in vista del ritorno in Italia. Alice ha realizzato poche ore fa però un nuovo scatto di lei in bikini, stavolta la giovane fa sognare davvero. Vediamolo.

Alice Campello illumina l’estate di Dubai, occhi solo per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello Morata (@alicecampello)

“Una bimba😍”, “Radiosa”, “Per-fe-cion 😍”, “Tu sonrisa aaaaa 😍😍😍”, “Que guapaa😍”, scrivono i fan di Alice a margine dell’ultimo post condiviso su Instagram e che ha già catturato 99mila like.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Più bella della stella cometa” Ilenia Lazzarin, da “Un posto al sole” una bomba sexy – FOTO

L’influencer e fashion blogger è seduta terra nel bagnasciuga ed indossa un bikini color coccio che ben si uniforma alla sua abbronzatura marcata ottenuta con i bagni di sole di questi ultimi giorni al mare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “E chi se lo scorda!”, Paola Barale sblocca un ricordo: la FOTO fa impazzire ancora i fan dopo 26 anni

Sorride divertita (forse osservando i bambini) mentre sfoggia un addome piatto e tonico ed un seno rigoglioso enfatizzato dalle spalline del reggiseno con coppa a triangolo.

Nonostante la gravidanza la bella veneta ha mantenuto una invidiabile forma fisica, intensificata dopo il parto anche da costanti allenamenti in palestra ed un’alimentazione controllata che ha dato subito i suoi frutti.