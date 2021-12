“Ma quindi Onlyfans lo apri?” Alice De Bortoli, distesa a letto accende le fantasie più nascoste – FOTO

Alice De Bortoli, la giovane influencer è già una star sul web; i fans le chiedono tregua dopo l’ultima foto postata.

Bellissima e giovanissima Alice De Bortoli, l’influencer che nell’ultimo anno ha cercato di farsi strada. Numerosi già i fans che la seguono ed ogni post è molto cliccato. Like a cascata e pioggia di commenti, il web ha imparato ad apprezzare la giovane Alice.

Numerose le collaborazioni che la stessa vanta, una fra tante con Elisabetta Franchi, la stilista che ha proposto degli outfit accattivanti e che ben valorizzano la fisicità della 18enne. Il suo ultimo post ha forse un po’ equivocato le intenzioni della De Bortoli, un fan infatti le pone una domanda un po’ piccante, come avrà risposto la bellissima giovane? Scopriamolo insieme.

Alice De Bortoli, distesa a letto è pura passione: la foto è fonte di pulsioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ->Elodie , la passeggiata in acqua che ti fa perdere il respiro. Movimenti di gambe da urlo – VIDEO

Il post sopra riportato risale ad un’ora fa e tanti sono i commenti ivi riportati. La giovane condivide un pensiero, che diventa ben presto fonte di dibattito: “Ma solo a me il Natale rende triste e felice allo stesso tempo ? 🎅🏻”. A parte qualcuno che non avrebbe gradito quando proferito da Alice in quanto tardivo, il Natale ormai è passato, la maggior parte ha comunque condiviso il suo pensiero.

La foto non è passata inosservata: sdraiata a letto in pancia in giù, coperta solo da degli shorts molto corti in modo che la visione della gamba è pressoché completa. Caldo maglione natalizio e calzettoni a tema festoso completano l’outfit. La bellezza di Alice – seppur in versione casalinga – non viene minimamente intaccata e qualcuno fa una domanda scomoda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ->Amadeus rivela il suo segreto: “Come scelgo le canzoni per Sanremo”

“Ma quindi Onlyfans lo apri?” il riferimento alla nota piattaforma di contenuti esclusivi a cui ormai vi lavorano anche altri personaggi del mondo dello spettacolo come Antonella Mosetti. Intanto a questa domanda la diretta interessata non ha risposto, così come a tutte le richieste dei followers.