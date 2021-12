Amadeus rivela il suo segreto: “Come scelgo le canzoni per Sanremo”

Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha voluto rivelare alcuni dettagli inerenti all’evento più atteso dell’anno, compreso il metodo con il quale sceglie le canzoni per la gara

Manca poco più di un mese alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo che vedrà per il terzo anno consecutivo Amadeus al timone dell’evento. Dopo aver annunciato il cast completo dei cantanti in gara l’attenzione è ora rivolta a chi affiancherà il direttore artistico nella conduzione. Amadeus non si sbilancia, e non lo fa nemmeno sulla presenza di Fiorello che continua a essere in dubbio. “Quando mancheranno pochi giorni al Festival ci confronteremo e deciderà lui se venire o meno“, ha dichiarato nel corso dell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha rivelato anche un dettaglio sulla scelta dei brani.

Come sceglie le canzoni per Sanremo? Amadeus rivela il suo metodo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Altissime le aspettative riposte sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, soprattutto dopo l’incredibile successo degli ultimi due anni. Il cast dei cantanti in gara non ha fatto altro che movimentare ulteriormente le acque, tra grandi ritorni e debutti, si spera, sorprendenti.

Il fenomeno Maneskin, vincitori della scorsa edizione, ha acceso un’attenzione differente sul Festival e sui brani -e gli artisti- portati sul palco dell’Ariston. A questo proposito Amadeus ha voluto affrontare proprio il tema della selezione delle canzoni proposte per la gara, rivelando cosa lo porta a scegliere un brano piuttosto che un altro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Mara Venier, chi ci sarà dopo di lei? La sua erede è stata già scelta: nome incredibile

Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Amadeus ha dichiarato di non gradire “caselle prestabilite” e di non essersi mai lasciato influenzare da eventuali limiti. Non gli piacciono i “clichè” e il concetto di “canzone sanremese“, per il direttore artistico non esiste una categoria simile. Così come preferisce non comporre il cast sulla base di genere, notorietà, case discografiche o altro.

“Io scelgo in base ai miei gusti e alle potenzialità che sento nelle canzoni“, sottolinea. E il successo di gran parte dei brani degli ultimi due anni presentati a Sanremo dimostra come Amadeus abbia il più delle volte il giusto intuito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “GF Vip”, doccia fredda per Sonia Bruganelli: inaspettata sostituzione che arriva dal passato di Bonolis

Nessuna imposizione, il direttore artistico non si lascia condizionare da nulla e nessuno ma lascia che sia la musica a parlare. Sarà riuscito anche quest’anno a “sentirci” giusto? Per scoprirlo dovremo attendere che le luci dell’Ariston si accendano martedì 1 febbraio 2022.