Belen Rodriguez, la FOTO di quando aveva 14 anni. Rimarrete senza fiato…

Belen Rodriguez, spunta la foto della nota showgirl all’età di 14 anni: rimarrete senza fiato di fronte al suo incredibile cambiamento

Non ci sono ancora certezze in merito alla situazione sentimentale di Belen Rodriguez. L’argentina, che fino a poco tempo fa sembrava essere tornata in buoni rapporti con Antonino Spinalbese, non ha trascorso le festività accanto al papà di Luna Marì. Difficile stabilire quali tipi di problemi, in un periodo di tempo così esiguo, abbiano portato all’allontanamento tra i due.

Quel che è certo è che la nota showgirl, che ha trascorso il Natale accanto alla sorella Cecilia e al fidanzato Ignazio Moser, non ha affatto diminuito le pubblicazioni social. All’opposto, l’ultima foto della conduttrice, risalente a molti anni fa, è già divenuta virale sul web: stenterete a riconoscerla!

Belen Rodriguez, la FOTO di quando aveva 14 anni. Non ci sono parole per descriverla…

Per vederla, vai su Successivo