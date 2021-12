Belen Rodriguez e la frecciatina a Stefano De Martino: “Vai a dormire!”

La showgirl argentina ha attirato tutta l’attenzione dei suoi fans per aver pubblicato una chat con il figlio Santiago. C’entra Stefano De Martino…

Belen Rodriguez è ogni volta al centro della critica e dell’opinione pubblica.

Da anni sulla cresta dell’onda sa sempre come far parlare di sé. Di recente ha avuto la sua secondogenita Luna Mariè, nata dalla relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese. Con il giovane era fidanzata da pochi mesi, quando ha scoperto di essere incinta: aveva dichiarato di aver trovato finalmente l’uomo giusto con una bontà d’animo che lo contraddistingue ma la loro relazione sembra essere giunta al capolinea dopo la nascita della bambina.

Belen usciva dalla storia d’amore più importante della sua vita, quella con l’ex marito Stefano De Martino che l’ha resa madre per la prima volta di Santiago.

I due hanno un rapporto molto stretto e proprio oggi Belen ha pubblicato una Instagram Stories con la chat che ha avuto con il figlio.

La chat tra Belen e Santiago De Martino

Belen e Santiago trascorreranno divisi l’arrivo del nuovo anno poiché il piccolo è in vacanza con suo padre Stefano. In questa chat tra madre e figlio, la showgirl argentina chiedeva al piccolo cosa facesse ancora sveglio alle 23:30.

Sembrerebbe essere una vera e propria frecciatina nei confronti del suo ex marito che ancora non aveva mandato al letto loro figlio.

Stefano e Belen, dopo la seconda volta che hanno riprovato a rimettere insieme i cocci del loro matrimonio, sembra che non siano rimasti in ottimi rapporti seppure ciò che li lega rimane indissolubile, dato che hanno un figlio in comune da crescere.

Chissà cosa ne penserà De Martino di questa chat che la sua ex moglie ha reso pubblica. Non ci resta che attendere se ci saranno ulteriori sviluppi.