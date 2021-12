Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno individuato il nuovo centravanti

La Juventus avrebbe individuato il nuovo attaccante per puntellare la rosa di mister Massimiliano Allegri durante la sessione di calciomercato invernale.

Mentre le rose si godono la pausa per le festività natalizie, le dirigenze delle società di Serie A lavorano alle prossime mosse in vista della finestra invernale di calciomercato che si aprirà tra qualche giorno. Anche la Juventus sta valutando acquisiti e cessioni. L’obiettivo prioritario sembra essere quello di portare alla corte di Massimiliano Allegri un nuovo centravanti: tanti i nomi che i bianconeri stanno valutando per il reparto offensivo, ma uno in particolare sarebbe gradito alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, bianconeri a caccia di un bomber: Scamacca in cima alla lista

La Juventus è a caccia di un nuovo bomber. L’attacco bianconero, in questa prima parte di stagione, non ha fatto faville. A testimoniarlo le statistiche: tra campionato e coppe, in 25 gare totali, sono 37 le reti messe a segno dalla squadra di Massimiliano Allegri. Le due punte Kean e Morata, rispettivamente 4 e 7 gol messi a segno sino ad ora, non sembrano aver convinto a pieno, tanto che la dirigenza starebbe cercando un centravanti. Sul taccuino ci sarebbero vari giocatori, il sogno sarebbe quello di portare a Torino Dusan Vlahovic, ma l’ipotesi sembra essere lontana, almeno per il momento.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza ed il tecnico del club piemontese, in un vertice tenutosi pochi giorni prima di Natale, avrebbe deciso su quale profilo puntare tra i tanti in lista: Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo piace alla Juventus che avrebbe già mosso i primi passi per portarlo a Torino. Per lasciarlo partire, la società emiliana chiede una cifra intorno ai 40 milioni di euro, cifra che difficilmente scenderà considerata la partenza di Boga, ceduto all’Atalanta. Non è escluso che i bianconeri possano accontentare le richieste del Sassuolo, ma magari cercando di dilazionare il pagamento, come accaduto con l’acquisto di Manuel Locatelli, o inserendo una contropartita tecnica.

Nel caso in cui l’affare non andasse in porto, la dirigenza potrebbe virare su Mauro Icardi del Psg, già seguito in passato, Pierre-Emerick Aubameyang, messo fuori rosa dall’Arsenal, o su Anthony Martial che non sta trovando spazio al Manchester United.