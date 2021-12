In questi giorni di festa non sono mancate le abbuffate a pranzo e a cena, allora come eliminare le calorie prese?

Bruciare le calorie prese durante le festività natalizie non è impossibile. In questi giorni sicuramente non sono mancati i pranzi infiniti e le cene. Il cibo è sempre stato la parola d’ordine delle feste. Tuttavia una volta finite, bisogna tornare alla peso forma iniziale. Come fare? Bisogna camminare un tot di ore al giorno secondo uno studio inglese.

Quanto bisogna correre per smaltire le calorie di Natale

Tra prosecco, antipasti, primi, secondi e dolci il Natale ha fatto aumentare di peso tutti. Per chi vuole perdere peso in poco tempo c’è una soluzione. Per bruciare le calorie servono almeno 12 ore di camminata veloce. Lo dice lo studio della British Dietetic Association. Una persona a Natale può arrivare a prendere anche 6000 calorie ingrassando di un chilo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Fedez e Chiara annunciano la positività: “incrociamo le dita.. i bambini invece ..” – VIDEO

Non è difficile a credersi vedendo alcuni pranzi di Natale. Camminando però a ritmo veloce per 80 chilometri, oppure facendo jogging per 5 ore ci sono ottime possibilità di perdere peso. Il numero di calorie dipende tanto anche dalla cottura degli alimenti e da quali cibi sono stati consumati.

Perciò in base a questo bisogna camminare più o meno ore per smaltire le calorie. Anche l’età e il sesso sono fattori determinanti per la quantità di esercizio fisico che andrebbe fatto per smaltire. Indipendentemente dal pranzo di Natale e dalle calorie che bisogna smaltire, l’esercizio fisico fa sempre bene al corpo e anche alla mente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Flavio Insinna nella bufera: l’accusa per quello che è successo a “Eredità” è pesante

Mette di buon umore e permette al fisico di mantenersi in salute e giovane. Tuttavia per evitare di dover ricorrere a un’attività fisica intensiva dopo le feste, ci sono alcuni metodi per non ingrassare durante le festività. Un metodo infallibile è di mangiare sia a pranzo che a cena per i giorni precedenti alla feste, solamente un secondo con contorno.

Evitare categoricamente quindi i carboidrati, niente pane e pasta. Bisognerebbe farlo nei giorni 20-23-27-30, in modo da potersi invece concedere un’ottimo pasto nei giorni festivi del 24-25-26-31. Altrimenti ci si può affidare anche a diete detox mirate. Ma la prima opzione è più semplice e adatta a tutti.