Charlene di Monaco, ennesima batosta: pesante lutto. Non c’è tregua per la principessa

Charlene di Monaco sta vivendo un periodo molto buio. Ai gravi problemi di salute che l’hanno colpita si è aggiunto un evento traumatico.

Dispiacere e tristezza. Alla difficile situazione vissuta da Charlene di Monaco nell’ultimo anno, si aggiunge un duro colpo.

La principessa sta attraversando un periodo complicato che l’ha vista allontanarsi dalla sua famiglia composta dal marito Alberto di Monaco e i loro splendidi gemelli Gabrielle e Giacomo. Negli ultimi mesi infatti la consorte di Alberto ha vissuto in Africa, suo paese di origine, dove ha dovuto affrontare una misteriosa malattia.

Ritornata a Monaco qualche tempo fa, sembra essere rimasta al Principato per pochi giorni per poi spostarsi in Svizzera dove è ricoverata nella clinica di lusso Kusnacht Practice, nei pressi del lago di Zurigo, specializzata nella cura delle dipendenze. Qui avrebbe accolto i figli e il marito in occasione del Natale, accorsi a farle visita. Secondo gli ultimi aggiornamenti la sua guarigione richiede ancora qualche mese.

A queste difficoltà si aggiunge un altro trauma che ha segnato nel profondo il suo cuore: un lutto di un suo caro amico l’ha colpita in questi giorni.

Charlene di Monaco: pesante lutto, tristezza totale

I tempi in cui Charlene era spensierata al fianco del marito e dei loro gemellini sono ormai lontani. La Principessa ha trascorso feste tristi, distanti dalla sua famiglia che tuttavia per fortuna è potuta andare a trovarla.

Oltre al ricovero in una clinica per curarsi, la moglie di Alberto ha dovuto fare i conti in questi giorni con un duro lutto, a seguito della morte di un suo amico: si tratta dell’Arcivescovo Desmond Tutu a cui era legata nel profondo.

Premio Nobel e attivista, era stato colpito da tempo da un malattia che l’ha portato a spegnersi presso Citta del Capo. Proprio qui la Principessa ha trascorso gli scorsi mesi affrontando pesanti problemi di salute legati sembra a un’infezione.

Ritornata a Monaco non ha potuto tornare alla normalità, ricoverandosi in Svizzera per curarsi. A questo grave quadro si aggiunge il dolore per la perdita del suo caro amico, a cui ha dedicato un pensiero molto commovente sui social .