“Che fisico hai?”. Dayane Mello, via tutti i vestiti: il web va in tilt FOTO

Dayane Mello, uscita da La Fazenda, è tornata alla sua vita di tutti i giorni. L’ultimo scatto a riva di mare ha incantato il web: ogni giorno diventa sempre più bella

Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo dei social oramai da tantissimo tempo. Il suo successo in televisione, però, è arrivato quando ha cominciato a partecipare a diversi reality, come ad esempio L’Isola dei Famosi oppure il Grande Fratello Vip, che è arrivato il vero successo. Proprio con quest’ultimo reality, lo scorso anno ha conquistato tutta Italia e ha raggiunto dei consensi incredibili che l’hanno portata fino alla fase finale del programma. Subito dopo l’estate, è partita per il Brasile dove ha partecipato a La Fazenda.

Dayane Mello un incanto per gli occhi: a riva di mare è uno schianto

