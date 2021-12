10…9…8… A casa Ferragnez si era già pensato a tutto: l’influencer più amata d’Italia aveva selezionato per la sua notte di San Silvestro un top brillante semi trasparente all’insegna della sensualità. Scopriamolo insieme per rubarle l’idea.

Sarebbe stato un viaggio di Capodanno indimenticabile, tutti i dettagli erano già stati pianificati e preparati, persino gli outfit.

Chiara Ferragni fa ridere i suoi followers su Instagram con un post commentato con “Come pensavo che sarei stata a Capodanno VS. Come sarò”. L’influencer italiana autoironizza sul suo risultato positivo al tampone per il Covid-19: il virus ha sconvolto i piani della famiglia Ferragnez e le vacanze per l’ultimo dell’anno sono saltate.

Il primo scatto vede Chiara indossare un magnifico top brillante e semi trasparente che l’avrebbe resa affascinante e degna di scatti durante il suo party per la notte di San Silvestro, mentre il secondo scatto la vede nel mood attuale, con mascherina FFP2, sguardo stanco, felpa e capelli legati alla bell’e meglio, ad affrontare la malattia chiusa tra le mura domestiche.

La positività di Chiara e Fedez era stata annunciata poco prima sui loro profili ufficiali. I bambini Leone e Vittoria risultano ancora negativi al Coronavirus, quindi i genitori per salvaguardarli indossano in casa la mascherina e mangiano in camera da letto, unico posto dove i bambini non entrano.

E’ così che si prospetta il Capodanno per tantissime altre persone. Non per tutti i piani sono andati come erano previsti. Perché non consolarsi guardando il top magico che Chiara ci aveva consigliato per i festeggiamenti della sera del 31 dicembre?

Un top magico per un Capodanno al top: Chiara Ferragni è un’esplosione di sensualità con il suo outfit semi-trasparente dedicato alla (scampata) notte di San Silvestro

Il nostro look dell’ultimo dell’anno lo immaginiamo sempre come qualcosa che ci faccia venir voglia di ripartire in un nuovo viaggio con sorrisi, leggerezza, voglia di ballare e festeggiare. E’ proprio su questo ideale che Chiara aveva selezionato il top semi trasparente come super adatto alla notte di San Silvestro.

Glielo avevamo visto indosso ad Ottobre 2021, per la cena di compleanno di Fedez.

Firmato Yives Saint Laurent, si caratterizza per un sensualissimo gioco di trasparenze e paillettes scintillanti. E’ aderente e costellato dal logo della Maison francese all’interno di un pattern a rombi.

Il seno è coperto da due stelle, mentre un profondo scollo a U e le spalline a canotta lasciano scoperti collo e spalle.

Per quell’occasione, Chiara lo aveva abbinato ad un paio di pantaloni neri a vita alta e stivali lucidi dalla punta affilata e tacco estremamente sottile. Aveva completato l’outfit con un blazer effetto pelle. Il tutto rigorosamente ton sur ton.

Potete abbinare il top YSL anche a dei pantaloni ampi di seta, gonne midi fluide con collant velati e slingback affilate. Effetto sorprendente garantito!

Qualunque sia il vostro piano per Capodanno (anche se non lo avete scelto personalmente!), un look simile, arricchito dal vostro miglior rossetto e dal vostro profumo preferito, vi farà indubbiamente venir voglia di festeggiare e cominciare nel mood migliore il 2022.