Claudia Ruggeri. La showgirl, famosa per il suo ruolo al programma “Avanti un altro!”, è gettonatissima su Instagram. Le sue foto scatenano i commenti dei fan

Conto alla rovescia iniziato per i fan del quiz televisivo di Canale 5 “Avanti un altro!”. Si alzerà il sipario sull’ undicesima edizione della celebre trasmissione condotta da Paolo Bonolis il prossimo 9 gennaio 2022.

Ne vedremo sicuramente delle belle. So è vociferato tempo fa di alcune new entry di prestigio nel Minimondo: l’ex pornodiva Ilona Staller e Clayton Norcross, primo storico Thorne Forrester di “Beautiful” che impersonò il fratello di Ridge alla fine degli anni ’80. Riconfermata anche quest’anno la presenza della showgirl Claudia Ruggeri. Classe 1983, è nota per essere anche la cognata proprio di Bonolis; è, infatti, sposata con il fratello di Sonia Bruganelli, attualmente opinionista del “Grande Fratello Vip 6”.

Claudia Ruggeri: il vestito che lascia poco all’immaginazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Profondi occhi scuri, capelli setosi e forme burrose. Claudia Ruggeri è una showgirl affascinante e simpatica che ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori.

Originaria di Roma, ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda ma è stato successivamente il piccolo schermo a donarle le migliori opportunità. Ha esordito nello show “Chiambretti C’è” ma non si è fatta mancare anche un’esperienza nell’universo cinematografico, partecipando a un’opera di un vero e proprio genio del settore: Carlo Verdone. É apparsa nel film “L’amore è bello finché dura”.

“Ricordo la mia giovane età, ricordo il tutto con tenerezza, la mia felicità e l’onore di aver lavorato con Carlo Verdone e Laura Morante in quella splendida esperienza” – dichiarò al riguardo tramite Instagram Stories, non escludendo in futuro un nuovo tentativo in un lungometraggio.

Nel frattempo i fan la aspettano ad “Avanti un altro!” e possono godere della sua disarmante sensualità sui suoi canali social. L’ultimo post condiviso la vede indossare un abito scuro con fiocchi e trasparenze strategiche, in modo da esaltare le sue pericolosissime curve.

“Beato tuo marito che può scartare questo cioccolatino, sei bellissima” – le scrive un utente, probabilmente manifestando il pensiero di molti che, ugualmente, lasciano attestati di gradimento tra i commenti.