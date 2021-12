Covid-19, il governatore della Lombardia: alto rischio di zona gialla

Milano e la Lombardia rischiano la zona gialla. Lo ha annunciato il governatore della Lombardia Attilio Fontana: nuovo provvedimento?

Non si allenta la cavalcata coronavirus nel nostro Paese. La variante Omicron continua la sua corsa a livello globale: i contagi aumentano e la preoccupazione si acuisce. Di fronte all’impennata mondiale, i governi decidono di giocare d’anticipo e cercano di prevenire quella che sembra essere un’imminente a catastrofe tra nuove misure restrittive, quali chiusure dei confini, lockdown tra sìvax e novax e obbligo vaccinale. La situazione non è particolarmente florida in Lombardia, specialmente a Milano, che ha registrato pericolosi picchi di infezioni legati al SARS-CoV-2. Il messaggio del governatore locale è trasparente: resta alto rischio di zona gialla per la regione. Se i dati non subiranno un sensibile rallentamento, la Lombardia e la sua capitale vedranno nuovi provvedimenti nella prima settimana del 2022.

I ricoveri odierni sono perlopiù pazienti novax

Corre decisa e lesta la variante Omicron, a una tale velocità che nel giorno di Natale era già responsabile del 45% degli oltre 54mila casi individuati. Seppur a ritmi differenti da regione a regione, le infezioni continuano la loro impennata progressiva, specialmente a Milano e in Lombardia, dove potrebbe scattare la zona gialla durante la prima settimana del 2022. Nonostante il condizionale, i dati della regione sono chiari: la situazione coronavirus è in evidente peggioramento. “Abbiamo superato alcuni parametri della zona bianca.”, ha precisato il presidente Attilio Fontana durante il suo intervento a “Zapping” Su Radio Uno Rai questo martedì 28 dicembre. La situazione è ancora sotto controllo, ma la corsa del virus ha chiuso in casa oltre 122mila lombardi attualmente positivi: tra questi si contano circa 19mila residenti nella capitale.

La normativa ufficiale sarà decisa questo giovedì 30 dicembre, ma i pronostici del governatore della Lombardia non sono rosei: “se non ci saranno miglioramenti nei prossimi giorni, è molto probabile che si passi in zona gialla.” “Il numero dei contagi sta sicuramente aumentando e in maniera abbastanza consistente – ha puntualizzato Attilio Fontana – ma devo dire che per quanto riguarda i ricoveri ordinari in ospedale e quelli in terapia intensiva, non siamo ancora in una situazione di tensione e particolare gravità.” Stando alle sue ultime dichiarazioni, la maggior parte dei ricoverati sono novax.

La Lombardia ha il 10% di non vaccinati, ma il 55% dei non vaccinati è in ospedale: questi dati evidenziano quanto la campagna vaccinale sia essenziale per sconfiggere la pandemia.